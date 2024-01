Se saltó un ‘stop’ con su coche, un ciclista salió despedido y murió un mes y medio después

Salió con su bicicleta a hacer deporte y, por culpa de un conductor que no respetó una señal de ‘stop’ en un cruce con la nacional N-525, el ciclista, que tenía 67 años, sufrió “lesiones gravísimas” y falleció mes y medio después del suceso, tal y como recoge la sentencia del juzgado de lo Penal Número 1 de Ourense, dictada el pasado mes de diciembre, que condena al conductor del vehículo, un octogenario, a dos años de privación del derecho a conducir, así como a una pena de un año y medio de prisión.

La ejecución de este último castigo, por la comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave, se suspende durante dos años, con la condición de que el encausado no cometa ningún otro delito durante ese tiempo de tiempo.

El acusado, de 82 años en la actualidad, reconoció los hechos, y la Fiscalía, la acusación particular y la defensa alcanzaron un acuerdo de conformidad, que zanja la causa con una sentencia firme.

El 10 de noviembre de 2021, el octogenario conducía su turismo por una carretera local y, al llegar a un cruce con la carretera nacional N-525, a la altura del kilómetro 246,850 de la vía, en el municipio ourensano de Coles, no respetó la señal de ‘stop’ y, con ella, la preferencia de paso que tenía el ciclista, que circulaba correctamente.

El acusado se incorporó a la nacional de manera indebida, obligando a la víctima a frenar bruscamente para intentar evitar la colisión. El perjudicado salió proyectado por encima del manillar y cayó delante de su bicicleta.

El ciclista sufrió “gravísimas lesiones”, con múltiples fracturas, heridas y contusiones. Fue intervenido y asistido en el hospital, pero murió el 31 de diciembre de 2021, más de mes y medio después del fatídico siniestro causado por el acusado. La víctima tenía 67 años y estaba casado, desde 1984, con una mujer de 65 años. El matrimonio tuvo dos hijas. La familia tuvo que recibir tratamiento psicológico.

La jueza del Penal Número 1 de Ourense concede al acusado la suspensión de la pena de prisión impuesta debido a que cumple los requisitos de que la condena de cárcel sea inferior a dos años, y de que carezca de antecedentes penales.

La Fiscalía se mostró a favor de la concesión al encausado de este beneficio. No obstante, la no ejecución de la pena de año y medio de prisión queda condicionada a que el octogenario no vuelva a cometer ningún delito durante un periodo de dos años desde la notificación de la sentencia, dictada con fecha de 14 de diciembre.

El encausado también debe hacer frente a las costas para la acusación particular de este procedimiento judicial. En cambio, no asume ningún pago de indemnización, en concepto de responsabilidad civil, debido a que la acusación particular renunció, tras haber asumido la indemnización la aseguradora.