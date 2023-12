Cenas de Nochevieja de 50 a 500 euros y mucho menú de encargo para llevar a casa

El Concello de Ourense reabrió ayer el parque infantil del Ribeiriño, tras las obras de remodelación ejecutadas por la concejalía de Medio Ambiente con una inversión de 50.000 euros. Los trabajos consistieron en la mejora de esta zona de ocio para la infancia, que se renovó completamente con la instalación de pavimento de caucho, un vallado perimetral y el emplazamiento de nuevos juegos infantiles. Los más pequeños disponen ahora de una estructura metálica multijuego compuesta por una cabaña y dos torres conectadas por pasarelas, con toboganes de diferentes alturas, red de escalada, rocódromo y barra de bomberos, además de un columpio, un balancín y un muelle tractor.

Los trabajos dan respuesta a una demanda del vecindario del barrio, que solicitaba la renovación de la antigua zona de juego que, con esta actuación, amplía sus dimensiones y renueva en su totalidad sus elementos. Asimismo, en el entorno se instaló también una mesa de piedra con bancos, suelo de hormigón y se realizó una reforma parcial de la jardinería.

La hostelería vuelve a vivir una etapa de mesas llenas, sin plazas ya en la mayoría de los locales para disfrutar de la cena de Nochevieja a mesa puesta, y con opciones y precios de lo más diversos. Así, las propuestas arrancan de los 50 o 55 euros al “top” de gama en la provincia, que vuelve a ser este año el Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil, cuyas 60 habitaciones cuelgan ya el cartel de “completo” pese a que el precio del “pack” por pareja para Fin de Año es de un de 1.000 euros. El motivo, según fuentes del establecimiento, es que la oferta comprende no solo el desayuno y cena de Fin de Año sino que es obligado reservar una de sus habitaciones. Eso si, incluye algunas opciones alternativas para disfrutar del entorno vinícola y paisajístico. Sin embargo, los precios medios oscilan entre los 80 y los 150 euros. “Unos locales ponen menús fijos y otros trabajamos a la carta, de acuerdo a lo que pida el cliente, pero es cierto que vuelve a ser un muy buen año y los precios varían no solo según del menú, sino que también cambian si se añade baile tras la cena, por ejemplo”, explica el presidente de la Unión de Hosteleros de Ourense, Javier Outomuro. En locales como el suyo, A Taberna, “tenemos carta, tampoco hay ya mesas, pues muchas se reservan de un Fin de Año para otro”. “Ofrecemos uvas, un cotillón de gentileza al cliente, pero no hay una fiesta ni grupo musical, lo que también influye en los precios finales”, indica el presidente de UHO.

“Hemos contenido precios”

También destaca que este año, aunque es un buen momento para la hostelería, “ha subido mucho el precio de la alimentación, tanto en carnes como en pescado, por lo que hemos hecho una importante contención de los precios”. Uno de los locales con un aforo de unas 200 personas es el Oira Playa, que se convierte en el ejemplo de los precios más populares. “Ya no tenemos espacios desde hace tiempo; vamos a tener que estirar las paredes”, bromea una empleada. Sus precios, con menús de los más económicos en Fin de Año, incluyen, además de cotillón, música en vivo y baile. Para el presidente de la Unión de Hosteleros de Ourense, el atractivo de la hostelería local y la etapa vacacional que viven muchas personas en estas fechas hace que “también recibamos a gente que viene de otras ciudades a pasar el fin de año y dormir en los hoteles de la ciudad”. La mayoría de establecimientos, desde A Feira, Pazo de Canedo así como los que han decidido no cerrar en estas fechas, tienen ya el cartel de completo desde hace días.

Comer en casa sin cocinar

Otra de las opciones que están creciendo mucho cada año es la de celebrar la Nochevieja en casa, con fiesta y cotillón incluido en el propio domicilio, pero encargando los menús ya elaborados. “Tenemos tanto trabajo hoy de encargos para esta noche que hemos tenido que cerrar el comedor del restaurante para poder elaborar todos los menús a domicilio”, explica Carlos Crespo, de O Lar do Leitón. Apunta que hay “mucha demanda de bacalao, cochinillo, cordero y asados en general. De hecho, cada día hay más gente que celebra el Fin de Año con familia o amigos en casa, pero encarga los menús ya preparados”.

Nochevieja en un balneario

La otra opción que ha tenido muy buena acogida este año, y que atrae incluso clientes de otros puntos de Galicia y España, es el “pack” de cena Fin de Año con cotillón, baile y alojamiento en los hoteles balneario de Caldaria. En el caso del establecimiento de Laias, en la provincia de Ourense, la oferta para la última noche de 2023 cuesta 285 euros, pero ofrece desayuno bufé, cena de gala el día 31 de diciembre, así como un tratamiento en el que se incluye una bañera de hidromasaje aromatizada con esencia de jengibre junto a un masaje corporal con aceite esencial de canela. Integra, además, acceso a las piscinas termales. Los que quieran hacer solo cena de Fin de Año en Laias pagarán 150 euros por persona y 45 euros el menú infantil.