Borja Quintela: “Al fin puedo promocionar ese disco que se frustró por la pandemia”

Borja Quintela ama la música, tanto o más que el fútbol, pese a que en su faceta deportiva llegó a jugar en el Club Deportivo Ourense. Sin embargo, la pandemia truncó la promoción de su primer disco, “Todo y nada”, un álbum con once temas, la mayoría con letra y música de su autoría, de bella y pegadiza factura tanto en sus letras como de voz e instrumental. Ya están en su canal de YouTube y, en 2024, le permitirán cumplir su sueño más perseguido: “Ofrecer mi primer concierto en acústico para relanzar este trabajo y que se conozca” , explica.

Reconoce que “desde los seis años jugaba al fútbol, pero la música fue ganándole terreno a lo largo de la vida”. Tras el parón de la pandemia “he buscado otra fuente de ingresos, pero no pierdo la ilusión de poder dedicarme a la música; ojalá vivir de ello. De ahí este relanzamiento del disco”, asegura.

La primera presentación en acústico será en el Liceo de Ourense, el 6 de abril, a las 20 horas. “Ya vamos subiendo un vídeo de cada canción en lyric y dándole promoción para que vaya llegando al público y valore si le gusta”, indica Borja. El disco está a la venta en formato físico en Estudio Repenica de Galerías Parque de San Lázaro, local 22, de Ourense y también en formato digital a través de su página web, borjaquintela.com, añade el cantante y compositor ourensano. De hecho, su página web permite enlazar también con todo el resto de canales en los que empieza a sonar su trabajo.

“Para salvar la espinita queda un concierto de presentación del disco que espero que sea también el año que viene, ya con banda en directo y en el Teatro Principal”, informa Borja. Todo tarda en el tiempo tras el parón de la pandemia, porque “no es fácil para nadie que empiece desde cero y sin una discográfica detrás promocionarse, por eso vamos más lentos y dependiendo de las disponibilidad de medios y músicos”.

No se atreve a definir su estilo porque “no me gusta encasillarme; me gusta todo tipo de música, aunque mis temas giran en torno al pop y las baladas”. También si se le pregunta a quién le gustaría parecerse, hay variedad, desde Pablo López, Pablo Alborán o Bisbal a una larga lista en la que no descarta otras líneas como el heavy. Lo que más le llena es la música y ya es posible escucharlo y disfrutarlo. Hay esfuerzo, duende y un trabajo profesional de producción detrás.