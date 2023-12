El Concello optará a una subvención estatal para poder ejecutar el proyecto Ourense termal, verde y digital, una iniciativa para mejorar la eficiencia del ciclo urbano del agua que prevé 36 actuaciones, con un presupuesto total de 5,423 millones de euros. La junta de gobierno local, reunida ayer, aprobó la candidatura del Ayuntamiento a la convocatoria de subvenciones, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia. El coste elegible en esta línea estatal de ayudas asciende a 4,297 millones. El Ayuntamiento pide la máxima subvención que proceda.

Por otra parte, el gobierno municipal dio luz verde este jueves a convenios de colaboración con tres entidades sociales que movilizarán casi 90.000 euros, dando apoyo a iniciativas que desarrollan Cruz Roja –para la iniciativa de acogida y atención a personas vulnerables–, ADO –para el fomento de la autonomía de personas con una discapacidad intelectual–, así como Por Eles TEA –para la inclusión del alumnado con esta diversidad–, a través de la aportación del Concello, con 60.000 euros, 21.000 y 6.400 euros, respectivamente.

El BNG denuncia que el Concello sigue sin cumplir con once entidades del tercer sector, por falta de crédito suficiente. “Están atravesando unha situación delicada por causa da mala xestión, da insensibilidade e da falla de planificación do goberno local”, indica la concejala Rhut Reza.

El Bloque defiende que “aínda que non é o sistema máis xusto, nin o que nós defendemos”, el Ayuntamiento debe firmar “de xeito excepcional convenios con estas once entidades para que perciban o que lles correspondía do 2022 e tamén do 2023, pois non son responsábeis da incompetencia do goberno local”. La edil nacionalista recuerda que “detrás destas entidades hai persoas, hai familias que se ven gravemente afectadas e ás que se lle reducen os servizos por falla de orzamento suficiente”. El BNG urge al gobierno local a “reaccionar”.

Luz verde a varias obras y al pago de 28.500 euros en facturas pendientes del año 2022

En la sesión ordinaria de esta semana de la junta de gobierno local, se abordaron 35 asuntos procedentes de los distintos servicios municipales, entre ellos 10 relacionados con licencias. Se da luz verde a la rehabilitación de una vivienda unifamiliar en Quintela de Canedo; se autoriza la remodelación de una vivienda en Concordia; se conceden licencias para los proyectos básicos de construcción de dos edificios en la Avenida de Basilio Álvarez –en esta zona de A Ponte está proyectado el parque de Canedo; se autorizan la reforma de los portales y la instalación de un ascensor en un inmueble entre las calles Río Mao y Río Xares; así como la instalación de sendos elevadores en edificios en la calle Bierzo y Jesús Soria, más la remodelación de dos viviendas en la calle de las Tiendas, en el casco histórico. Además, la junta de gobierno local concede a la Xunta licencia de obra para la reforma interior y mejora energética de dos hogares dentro del centro de menores de Monteledo. También da luz verde al proyecto para la adaptación de un local como bar en Paz Nóvoa. Entre otras cuestiones, la reunión semanal del gobierno municipal aprobó el gasto por más de 28.500 euros en una relación de facturas de 2022, que no pudieron seguir la tramitación ordinaria el pasado ejercicio. Recientes sentencias con el Concello rechazan reclamaciones de una empresa en materia tributaria, de una aseguradora en materia de responsabilidad patrimonial y de un particular por daños por una caída, así como también los desperfectos ocasionados por un vehículo en una jardinera pública.