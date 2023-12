Siete de cada diez personas sin hogar que atiende Cruz Roja Ourense son españolas

La ciudad de Ourense se congela. El frío aprieta en una provincia donde las temperaturas llegaron esta semana a los -9º y es inevitable pensar en cómo estarán pasando las personas sin hogar estos últimos días. Una de las entidades sociales que presta atención y recursos a estas personas es Cruz Roja Ourense, a través de salidas a la calle, pero también en la propia institución.

Lejos de la impresión social, Diego Conde, técnico del programa sin hogarismo de Cruz Roja Ourense, acude a los datos del presente año para visibilizar que un 70% de las personas sin hogar que atendieron en la calle son de nacionalidad española. “Muchos dicen que la mayoría son extranjeros, pero los datos nos dicen que eso no es así, siete de cada diez personas que atendimos eran españolas”, dice el técnico de la entidad. Tras ellos, están las personas de nacionalidad lusa, venezolanos y colombianos.

El programa sin hogarismo de Cruz Roja, financiado por el gobierno gallego, intenta cubrir las necesidades básicas de recursos alimentarios y útiles para que las personas sin hogar pasen el menor frío posible en la calle y suponga la puerta de entrada a una intervención social más profunda.

El balance del programa en lo que va de año es de 230 personas atendidas en la calle, de las que un 82% son hombres y un 18% son mujeres. Sobre estos datos, Diego analiza que “es preocupante el crecimiento de mujeres en calle que atendemos y atendimos en este último año. Igual que a nivel nacional que la cifra esté entre el 25% y el 30% de mujeres”.

Del total de las personas atendidas, 125 pasaron por las actividades programadas en el albergue municipal. Isis Sanmartín, también técnica del programa, comenta que “más de la mitad de las personas atendidas en el programa pasaron por estas actividades. Y estas nos sirven como punto de contacto muchas veces para tener un vínculo o una confianza que nos permita hacer una intervención más profunda”.

En estas estaciones más frías programan salidas, pero inciden en que “este programa es anual y salidas hacemos todos los meses, con especial énfasis, cuando hace calor extremo y cuando hace frío extremo. Cuando hace calor informamos sobre cuestiones relacionadas con la hidratación y la protección del sol. Actualmente, lo hacemos ofreciendo un café caliente y recursos para paliar el frío”.

Isis radiografía el balance anual diciendo que “realizamos en lo que va de año 70 salidas y acabaremos con más de 75, aproximadamente. En estas salidas se atendieron 74 personas diferentes de las que tenemos datos, pero en términos totales son más, porque hay personas que se atienden que no quieren dar sus datos”. Y Diego remarca que “toda intervención está supeditada a la persona”.

En cada salida que hacen se encuentran asisten de media a 35 y 40 personas, aproximadamente. No son datos registrados, pero si cuantificados en sus experiencias laborales. Diego e Isis comentan que “hay un grupo de personas que se establecen en la ciudad de forma continuada”.

Ambos profesionales forman parte de un programa transversal que no solamente se basa en la atención en calle, que también, sino en una intervención individualizada ya que como defienden “cada persona es un mundo, unos necesitan una cosa, otros otra y con algunos llegamos a tener un vínculo y asesorarlo, pero otros nos rechazan la ayuda completamente”.

El café o la sopa caliente en invierno, el agua y zumos en verano y las actividades del albergue son la ventana que abren para tejer vínculos afectivos y con confianza para poder intervenir con todas las posibilidades que tienen.

Diego define la intervención en este programa en una analogía comparándola con un iceberg: “La gente lo que ve es que una persona está en la calle, es como la punta del iceberg, pero por debajo del iceberg, en la zona que no se ve, es donde se ve el progreso, porque que una persona esté en la calle no implica que no sé esté interviniendo en otras cuestiones. La sociedad piensa que la intervención es inmediata, le damos esto y ya está, pero no es así”.

Isis lo refuerza diciendo que “a veces para ver progresos en una persona pueden pasar meses o un año y tienen que darse muchos factores o colaboración entre diferentes organismos”.

Ambos mandan un mensaje a la sociedad cuando vean a personas sin hogar en la calle diciendo que “primero que nos avisen, porque podemos acercarnos y atenderlos u ofrecerles ayuda e información. Y después les diríamos que les digan a esas personas que estamos aquí en la sede y que se pueden acercar para que les prestemos asesoramiento y les podamos dar información sobre los recursos y servicios que podemos ofrecerles para reducir esa presencia en la calle o ayudarle a conseguir empleo o una vivienda, entre otras cosas”.