Sara Vila: “O libro fala da adolescente que nace á vida nun mundo rural que se esgota”

“Pensei estes días, que si seguísemos a corrente do río que pasa por esta cidade de Auria, chegarímos a Neboeiro, a aldea (imaxinaria ) na que transcorre O incendio. Había xa un vínculo entre Ourense e esta historia, sen que eu fose moi consciente, pero este recoñecemento intensifícao e convérteo nunha fermosa coincidencia”.

Eran as verbas de Sara Vila (As Neves, Pontevedra, 1989) no seu discurso de agradecemento, durante o acto literario celebrado onte no Centro Marcos Valcárcel de Ourense, no que se lle fixo entrega do XLII Premio Eduardo Blanco Amor de Novela, organizado pola Fundación Eduardo Blanco Amor e a Diputación de Ourense, premio que acadou pola súa obra O incendio, que é a segunda novela desta xornalista e escritora pontevedresa.

Según explicaba a propia Sara Vila momentos antes de recoller o premio, a súa novela conta a historia “dunha vida adolescente que nace, e a da súa avoa e o medio rural no que transcorre a historia, cun tempo que se esgota nun modelo en decadencia”.

A influenza miñota

Según a autora, “non é unha novela autobiográfica, pero si hai elementos que eu vivín sendo adolescente nunca aldea das Neves da que procedo. Neboeiro, o lugar imaxinario no que se produce a historia, podería estar nesa mesma zona miñota cun clima particular, con moita néboa. De aí ese vínculo que atopei con Ourense, porque o río inflúe nas vidas das xentes que viven preto do Miño”, conta Sara Vilas.

A autora recoñece que na súa obra premiada quería falar “dos afectos, algo moi xeral, pero dende a perspectiva dunha moza adolescente que empeza a enfrontarse o mundo, algo que me resultaba moi atractivo, porque se ve todo dende a novidade. Cando nos facemos adultos, deixamos de querer entedelo todo. Esa novidade permitíame explotar máis as vivencias”.

Por a voz e a escrita nunha protagonista adolescente, permitiulle abordar cada sentimento coma se fora de estrea: “As primeiras experiencias sexuais; os abusos; a morte, as relacións coa familia”, afirma.

Pero tamén quería falar “dos corpos, de como cambian, sobre todo nas mulleres e toda a presión que hai neste tema” sinala a escritora.

“Interesábame tamén esa visión dun rural en decadencia, cunha forma de vida que xa non é posible, co ritmo que se nos impuxo. Tamén me interesan esas persoas que habitan o rural; maiores que traballaron no sector primario ou emigraron, un modelo de subsistencia que está esgotado”.

Esas diferenzas entre avoa e neta fan que “aínda que a convivencia sexa enriquecedora, non se dulcifique a imaxe da avoa perfecta e sacrificada; ela é imperfecta, cos traumas que lle tocaron vivir na época na que foi criada”, advirte a autora. Sara Vila pensa que a obra en xeral transcende o seu entorno en Neboeiro, no senso de que “pode atraer a lectores máis novos e público en xeral , porque fala da morte, das despedidas, de como nos marcan os vínculos familiares, do acoso”.

Sara Vila é licenciada en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela. Na actualidade é xefa de Comunicación da Editorial Xerais. Como autora, acadou en 2016 o primeiro premio no Certame Literario Viaductos, de Redondela por “Adiós, María”. Debutou en 2021 ca súa primera novela “Oito días sen Eva Cortés”.

Voz poderosa

O xurado do prestixioso premio Blanco Amor, valorou tanto a temática da novela de Sara, por ese relato adolescente nun contexto rural “cun tratamento desprexuizado” do acoso escolar e sexual, e das relacións familiares”, como “a súa voz poderosa e crúa, que relata un universo adolescente e rural que foxe da mitificación a través de personaxes ben construídos, realistas e coherentes”.

O xurado estivo presidido por Luis González Tosar, como membro da Fundación Blanco-Amor, e tamén formado por Xosé-Henrique Costas González, catedrático de Filología Galega na Universidade de Vigo; Maite Jiménez Pérez, catedrática de Latín e traductora; César Lorenzo Gil, xornalista, editor e escritor; e Inmaculada Otero Varela, filóloga e ensaísta galega.

O director xeral de Cultura louba a temática, con conflictos actuais como o acoso

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e o delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participaron onte na entrega do XLII Premio de Novela Eduardo Blanco-Amor a Sara Vila pola súa obra O incendio. O representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades celebrou a incorporación de novos talentos ás letras galegas como esta escritora e xornalista que, malia á súa xuventude, xa ten acadado dous importantes recoñecementos na literatura galega, este galardón e mailo Premio Illa Nova de Narrativa para menores de 35 anos.

Anxo M. Lorenzo puxo en valor tamén a temática da obra, que aborda temas de plena actualidade como o acoso escolar e as relacións familiares. “Estou seguro que esta novela vai ser unha gran éxito entre os lectores de todas as idades”, afirmou. O director xeral agradeceu, así mesmo, a iniciativa da Deputación Provincial de Ourense con este galardón, un dos máis consolidados do panorama literario galego.