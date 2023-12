La portavoz del PP en el Concello de Ourense, Sonia Ogando, critica “el descarado uso partidista por parte del alcalde del bono para adquirir libros de lectura en las librerías de la ciudad, habilitándolo en el momento que mejor le vaya con sus intereses y sin preocuparse de los beneficios que esta iniciativa puede tener para los niños y los comercios en la campaña navideña”.

La concejala se refiere, aunque no lo mencione de forma explícita, a que esta la campaña de libros de lectura subvencionados se retrasa hasta el posible umbral de las elecciones autonómicas, a las que concurre DO, el partido del alcalde. Se repetiría por tanto lo ocurrido con el bono comercio de 100 euros de regalo por ourensano, que se entregó antes, durante y después de las municipales.

La concejala del PP advierte de que, en el caso de aplazar esta iniciativa para el próximo año, estaría incumpliendo la normativa, ya que las modificaciones de crédito, como fue la aprobada para esta campaña de libros, se usan en caso de que haya que realizar algún gasto, que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, es decir, para gastos del presente año que no puedan esperar al 2024 y que no cuenten con crédito o sea insuficiente. “Estamos ante una nueva muestra de utilización del Concello para los intereses personales del alcalde y de su partido, al decidir unilateralmente, y despreciando el acuerdo aprobado en el pleno municipal, posponer la campaña de los libros de lectura para niños menores de edad al mes de enero”, manifestó la portavoz popular.

Sonia Ogando recordó que el alcalde “ha anunciado en diversas ocasiones en el pleno que esta campaña de libros, se desarrollaría a partir de mediados del mes de diciembre. Ahora nos sorprenden anunciando que esta campaña podría aplazarse a enero, algo que carece de todo sentido cuando la finalidad es que los niños lean en sus vacaciones”, indica la edil.