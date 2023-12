El Concello de Verín colaborará con la DO Monterrei en la instalación en la Plaza García Barbón de un mural gigante con su nueva imagen promocional, la campaña “Tempo de godello, tempo de Monterrei”, que se prevé llegará a los más de 30.000 visitantes que pasarán por la plaza en los próximos meses. El Concello quiere colaborar con un sector fundamental en la comarca, del que es partícipe y aspira a ser su principal escaparate. Como miembro de la Ruta do Viño y capital comarcal, colabora desde su creación con la DO Monterrei, con iniciativas tan importantes como la Feira do Viño. Y “Tempo de godello, tempo de Monterrei” es la nueva apuesta publicitaria de la DO, con la que busca situar su uva insignia en la cabeza del consumidor y reforzar su identificación con un territorio único.