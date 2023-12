Michiña se hizo famosa hace poco más de un mes cuando los voluntarios que velan por los gatos callejeros de A Estrada dieron la voz de alarma sobre el que era un caso especial entre los muchos que gestionan. La enferma gata llevaba desde el mes de agosto rondando por las fincas de la calle Serafín Pazo, aguardando por el regreso de su dueño, José Luís Penín García, quien falleció atropellado cuando cruzaba por un paso de cebra de la zona. Esta semana, la historia de Michiña vivió su final y, al menos por esta vez, fue un final feliz. Tras una operación para quitarle una de sus patas la gata ya descansa en su nuevo hogar en Ourense.

Los nuevos dueños de Michiña son Beatriz Míguez y su familia. “Cuando me contaron el caso me puse en contacto con las voluntarias de A Estrada. Inicialmente tenían otra persona interesada en la adopción pero, como suele pasar en este tipo de casos, desapareció en el último momento, así que me ofrecí a quedarme yo con ella”, explica una mujer que sabe bien de lo que habla, ya que también colabora con una asociación de voluntarios de Ourense. En su nuevo hogar Michiña convivirá con otros gatos y también con perros. “Estamos encantados con ella. Es adulta, tendrá unos tres o cuatro años, pero quedó muy pequeña. Es supercariñosa”, relata.

Michiña está todavía en proceso de recuperación de la operación a la que se tuvo que someter una vez los voluntarios fueron capaces de atraparla. Michiña sufrió en un algún momento una rotura de hueso en una de sus patas delanteras. La falta de una intervención terminó originando un problema más grave y finalmente obligando a dejarla solo con tres patas. “Una gata como esta y con ese problema no tiene ninguna posibilidad en la calle. Ahora sin embargo podrá terminar llevando una vida normal. Los animales son duros y se acaban adaptando”, manifestó Beatriz Míguez, quien ya tiene otros dos gatos con una pata menos.

La ourensana destaca además el trabajo que realizan los voluntarios que cada día velan por los animales callejeros, aportando su tiempo y su dinero para ello. “Hay una falsa creencia de que los gatos se buscan la vida en la calle. Eso es mentira. Todos merecemos tener un hogar”.

Gracias a Beatriz Míguez y su familia, los voluntarios de Palleiráns vieron cumplidos sus mejores deseos. Desde el inicio de toda esta historia se intentó gestionar una adopción paralela a la intervención quirúrgica, para que Michiña pudiese recuperarse en su nuevo hogar. Ahora, la gata disfruta colmada de atenciones y con una nueva vida por delante.