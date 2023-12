Purificación Mayobre: “No feminismo temos que estar alerta porque nada está asegurado”

A Facultade de Educación e Traballo Social do campus de Ourense na que impartiu docencia a xa xubilada Purificación Mayobre rendiu onte homenaxe e esta profesora, filósofa é investigadora feminista pioneira e referente nos estudos de xénero e igualdade en Galicia e España. O acto, ao que asistiron o reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa; a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo; o decano do centro, Xosé Manuel Cid; e o catedrático de Filosofía da Universidade de Santiago de Compostela, Marcelino Agís, ademais, ademais da homenaxeada, celebrouse co gallo da publicación do libro “Purificación Mayobre: pensar o mundo en feminino”, editado tras serlle concedido en 2021 o III Premio Sapientia.

Este galardón, que antes recibiron Carlos Amable Baliñas e Acílio da Silva Estanqueira Rocha, e moi espeical para Purificación Mayobre pois supón un “recoñecemento á miña traxectoria profesional, académica e feminista”. O propio Marcelino Agís, que fai a introducción do libro, resalta que a profesora “destacou de xeito precoz no desenvolvemento do pensamento feminista no contexto español e galego” e fai referencia ao “amplo abano de publicacións” nesta materia. Unha traxectoria feminista que comezou nos 80 É xustamente desta traxectoria, a feminista, da que Purificación Mayobre se sinte máis satisfeita. Momentos antes do acto facía repaso deste percorrido, que comezou nos anos 80, cando empezou a investigar o movemento feminista. “Daquela era moi marxinal, non estaba recoñecido no mundo da academia e era realmente difícil adicarse a ese ámbito de investigación”, lembra. “Daquela o feminismo non estaba recoñecido no mundo da academia e era realmente difícil adicarse a ese ámbito de investigación” Porén, engade, “permitiume traballar e crear redes con mulleres coas que levamos adiante proxectos colaborativos realmente moi fructiferos, como unha serie de movementos socias alternativos que xurdiron na Universidade de Santiago entre 1993 e 1998”, ou posteriormente a creación da Cátedra Caixanova de Estudos Feministas na Universidade de Vigo. A importancia da Universidade e do coñecemento Mayobre destaca a importancia que teñen a Universidade e o coñecemento na loita pola igualdade. “Estamos nun momento moi delicado, hai unha reacción patriarcal moi importante e corremos o perigo de perder os avances conseguidos”, afirma. Fronte a esto, engade, “hai que estar moi alerta e a Universidade ten una responsabilidade moi importante, á hora de garantir que hai forza argumentativa para opoñerse a esa reacción patriarcal”. Nesta liña, refírese ao auxe dos feminismos nos últimos tempos, “que foi o que nos permitiu todos estes avances, pero temos que estar moi alerta porque nada está asegurado”.