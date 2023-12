El PP da liquidez a Jácome y le permite salvar ‘in extremis’, 4,2 millones de la UE que iba a perder

El voto favorable del PP ha permitido al gobierno local de Ourense, que preside Gonzalo Pérez Jácome, aprobar una modificación de crédito de 10,3 millones de euros, que permitirán al Concello de Ourense tratar de salvar in extremis, una subvención de 4,2 millones de euros que en julio de este año había concedido la Unión Europea para el proyecto Move Ourense II, que incluye importantes iniciativas como la creación en el centro urbano de una zona de bajas emisiones, proyectos de humanización de calles o de elevadores para salvar pendientes urbanas.

El coste total de todos esos proyectos es de 18 millones de euros, como reconoció la concejala de Hacienda, Tamara Silva. Para algunos hay fondos implementados, pero para otros el Concello no tiene liquidez y si no consigue cofinanciar la parte que le corresponde, podría perder la ayuda de 4,2 millones de la UE. Aún así, la demora en la tramitación del expediente tiene en riesgo la supervivencia de la subvención. Todos los grupos, incluido el PP, reconocieron la dificultad de tramitarlo a tiempo, lo que, unido al informe contrario del interventor, provocó la abstención del PSOE y el voto en contra del BNG.

Obras incluidas

Las obras cofinanciadas con cargo a esa modificación de crédito aprobada ayer en el pleno “tratarán de salvar”, según indicó la edil de Hacienda, la implantación de una zona de bajas emisiones en el centro de la ciudad, con un coste total de 3,4 millones, de los cuales 738.000 sería con cargo a la mencionada ayuda de la UE. También, en el segundo paquete de humanización de calles y ampliación de itinerarios peatonales, se incluye la de la calle Alejandro Pedrosa, con un coste total de casi 4 millones y la humanización de Avenida de Portugal, con un coste de casi 6 millones.

En el tercer grupo está el proyecto de movilidad vertical entre Avenida de Marín y Avenida de Santiago, en A Ponte, con un coste total de casi 300.000 euros; la mejora de accesibilidad (ascensor) entre Avilés de Taramancos y Ervedelo, con un coste de 540.000 euros, y la mejora de accesibilidad (elevadores) a Cruz Alta, estas dos últimas ya a punto de rematar.

La cuarta actuación es la del aparcamiento disuasorio de Coto de Canedo y el servicio público de alquiler de bicicletas eléctricas, con un coste de 1.258.000 euros, de los cuales la subvención rondaría los 278.000 euros. El BNG preguntó por las otras bicicletas de préstamo y Jácome respondió que “eran una mierda” y se tiraron.

Tanto José Manuel Puga, del BNG, que recriminó que “tuvieron 4 meses y los informes dicen que no se va a poder ejecutar”, como María Fernández, del PSOE, recordaron los informes técnicos en contra de esta modificación y su temor de que, ante la falta de un presupuesto aprobado, estos fondos se vayan en 2024 para “parches” o se vinculen a otros gastos distintos.

Ana Méndez, del PP, argumentó que su grupo, pese a la dudas, se iba “a mojar” a favor de esa generación de empleo y mejora de la economía que lleva implícitas y recordó al gobierno local que esta situación vuelve a producirse por no haber presupuestos aprobados en el Concello y pidió que se pusieran a ello.

El alcalde criticó la “hipocresía” de la oposición, pues señaló que esa modificación ya fue al pleno de septiembre y no la aprobaron y presumió de gestión, al señalar que Ourense es la décima ciudad en obtención de subvenciones.

El alcalde denunciará al interventor en el juzgado por sus reparos a la tramitación de los bonos comercio

El enfrentamiento enquistado del alcalde contra el interventor municipal tocó techo ayer y el regidor anunció que va a denunciar a este técnico en el juzgado el juzgado, por “fraude” –según el alcalde– “una ley de la manga” que no existe, y presentar unos reparos por el modo en el que el Concello tramitó dos facturas, fraccionadas para pagar a la firma crediticia, que gestionó la plataforma digital y pago de bonos comercio de 100 euros, que finalmente repartió el Concello entre cada vecino y vecina, hasta después de las elecciones. El punto dos del pleno extraordinario de ayer incluía el debate de las discrepancias entre el informe del interventor, que ve ilegalidad en el expediente, y el del coordinador general del concello, city manager, contratado por Jácome que defiende su legalidad. Las dos facturas a pagar a ese banco por un total de 30.000 euros, y que no podrá cobrar este año, “tuvieron un reparo del interventor, alegando que no se había codificado como un proyecto de gasto, cuando no hay ningún artículo legal que así lo exija”, explicó la concejala de Hacienda. Jácome, que ya había acusado en un pleno interior al interventor de lawfare, o de hacerle guerra jurídica y querer “gobernar el Concello” con sus reparos, fue más allá y dijo que “es una persona sin valor y retrasa la gestión municipal”. Considera que su antecesor, el alcalde Jesús Vázquez, “no fue valiente” para solucionarlo, pero él denunciará al interventor en el juzgado, pues “otros cinco técnicos”, dijo, emiten informes favorables y “opinan lo contrario que el interventor” y redujo la supuestas ilegalidades a una “guerra de técnicos”. Sin embargo, el procedimiento de los bonos comercio fue “grotesco” desde el inicio, según el BNG, sin retención de crédito y con informe negativo del interventor. También denunciaron que para pagar a la entidad que gestionó la plataforma y gestión de los bonos, se dividió el contrato en dos facturas para no ir a concurso. El PSOE alegó que el informe de un interventor debe de prevalecer sobre el de un contratado por Jácome. Todos los grupos votaron en contra.