Los tres grupos municipales de oposición en el Concello de Ourense alertan, a tenor de las respuestas dadas por el jobierno local en la junta de área de ayer, del desmantelamiento de ayudas sociales y para desfavorecidos en la ciudad, con la posible supresión por parte del Ayuntamiento, de los pisos de emergencia social, sin plan navideño de ayuda a los sin techo; dejación de programas de inclusión que quieren trasladar a la Xunta, o la intención de no retomar planes como el de apoyo a la infancia.

Para empezar, el grupo municipal del PP alerta de que el Concello de Ourense es el único de la siete ciudades gallegas que no va a recibir fondos de la Xunta para programas de emergencia social e inclusión social”, explica la concejala Noelia Pérez, porque el gobierno de Jácome “no solicitó la subvención, perdiendo la oportunidad de disponer de hasta 850.000 euros con los que atender las personas que peor lo están pasando”. Alerta también que las entidades sociales que quedaron sin subvención, siguen sin cobrarla, cuando está a punto de rematar 2023.

Por su parte, la edil del BNG Rhut Reza afirma que en la Junta del Área de Servicios Sociales celebrada ayer, ya una pregunta sobre la situación de los pisos de emergencia social, “la concejala deslizó que estaba barajando prescindir de las que dispone el Concello y alegó que son un gasto que se puede dedicarse a otra cosa”.

Rhut Reza denuncia lo que desde el BNG “consideramos un despropósito, pues habiendo familias en situación de vulnerabilidad, que tienen que afrontar el pago de alquileres excesivos, prescindiendo de la cobertura de otras necesidades, les de la espalda y urgimos que se reparen los pisos, desmantelados hace meses, para ponerlos a disposición de las familias más vulnerables”.

Desde el PSOE alertaron también ayer, tras las mencionadas juntas de área del ámbito de Sociales, que les ha quedado claro que “el Concello de Ourense no van a retomar el Plan de Infancia; quieren que el servicio de atención telefónica a personas solas, lo pague la Xunta de Galicia, y no van a reabrir la ludoteca de As Lagoas”, fundamental porque ayudaba además a familias monoparentales.

Asimismo el gobierno local pretende que el servicio de Comedor sobre Rodas se convenie con la Xunta, indica el PSOE, “y señalaron que la Escola de Pais e Nais es competencia autonómica y que las ayudas a entidades sociales de 2024 pasarán a ser nominativas, no por concurrencia competitiva como hasta ahora”.

Si bien parece que el gobierno local ha paralizado la reorganización de Servicios Sociales y la supresión de las UNIS de los barrios, el PSOE lamenta, al igual que el PP, que el Diario Oficial de Galicia confirme que el de Ourense es el único Concello que no ha tramitado ayudas para emergencia social y atender a las personas y familias vulnerables.