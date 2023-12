La Policía Local del Concello de Ourense desarrolló el pasado fin de semana en la ciudad un total de tres dispositivos especiales durante el viernes, sábado y domingo donde levantaron acta de dos peleas y una por una falta de respecto a agentes en la Avenida de Zamora.

Una de las peleas se produjo en un bar de la calle Cabeza de Manzaneda donde varias patrullas se personaron en el interior del bar para levantar atestado de lo sucedido y hablar con los testigos. La segunda tuvo lugar en la Praza do Correxedor, en el corazón del ocio nocturno ourensano, donde dos de los implicados tuvieron que ser identificados y detenidos.

Además los agentes también levantaron un acta por infracción de ruidos en un domicilio particular en la calle Irmáns Villar; también se personaron en un establecimiento hostelero que incumplía las normas del reglamento de veladores y terrazas por excederse del horario permitido, por lo que levantaron infracción administrativa; y también interpusieron una denuncia a un local en la Avenida de Zamora por no disponer de licencia y estar ejerciendo la actividad en horas no permitidas.

En los controles viales interpusieron tres denuncias por alcoholemias administrativas y una por drogas, durante el fin de semana. A mayores durante la semana pillaron a una persona al volante sin el permiso de conducir en vigor, tramitaron tres denuncias por drogas, una por alcoholemia y además remitieron diligencias por otra denuncia por alcohol al volante por vía judicial.