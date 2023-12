La Plataforma Stop Eólicos Xurés Celanova hará una concentración provincial de colectivos y vecinos en Vilar de Barrio el día 10, a las 12.00 horas. Destaca que la Consellería de Industria emitió informes desfavorables a los parques y a la línea de alta tensión, uniéndose al rechazo social expresado por las más de mil alegaciones y a la oposición unánime del Concello de Xinzo. Explica que Industria emitió en octubre dos informes desfavorables a tres de los proyectos, y a la línea de evacuación del macro complejo eólico Clúster A Limia, que remitió documentos al Ministerio para instalar 49 aerogeneradores y una LATde 96 kms que atravesaría 18 concellos entre Castrelo do Val y Castrelo do Miño. Así, rechaza los proyectos PE A Limia-Altos de Verín y PE A Limia-Sarreaus, y la LAT : “dada la longitud de la línea de evacuación, no se considera adecuada su ejecución(...)”.