El PP evita el debate sobre la sentencia de acoso a la intendente de la Policía Local

El BNG presentó ayer una moción de urgencia para debatir en el pleno y solicitar la reprobación de Gonzalo Jácome, después de la sentencia derivada de un proceso judicial en el que el Concello de Ourense y el ex edil Telmo Ucha fueron condenados por acoso laboral a la intendente de la Policía Local de Ourense.

Se debía votar la urgencia para ratificarlo en la orden del día y para sorpresa de presentes y ausentes el PP votaba en contra de su inclusión, junto con DO, por lo que no se debatió. Jácome asumió ayer que “no son de agrado estas sentencias, es un golpe que no gusta recibir, pero es lo que hay”. Por su parte, el PP en un comunicado después del pleno señalaba que “no entramos a valorar el contenido del fallo, en especial, porque no es firme, pero sí podemos decir que pone de manifiesto y ejemplifica la completa ausencia de las más elementales normas de trato a las personas que trabajan en el Concello por parte del gobierno municipal, como ya veníamos denunciando, y, por si fuera poco, se vanaglorian de ello”. Y añaden que “demuestra que el gobierno de DO hace caso omiso a los procedimientos existentes en el propio concello para prevenir y frenar el acoso laboral que puedan sufrir sus empleados públicos”.

Desde el BNG comentan que “la sentencia acredita que hubo acoso laboral y condena al Concello y al anterior edil de Seguridad. Pero el Concello no es una entelequia y además la propia sentencia dice claramente que el alcalde contribuyó a amplificar ese acoso, con lo cual el alcalde tiene tanta o más responsabilidad como el edil delegado de Seguridad”. Y añaden que “el alcalde es el jefe de personal por lo que él tenía que activar los protocolos de acoso y tenía que preservar la salud laboral de la intendente e hizo todo lo contrario”. Los nacionalistas señalan además que “no puede ser que por estas conductas sea el erario público, con los impuestos de las vecinas y vecinos, el que haga frente a esta indemnización, por eso pedimos que sea el alcalde lo que se haga de su propio bolsillo. Además, esto revela algo que tenemos denunciado por activa y por pasiva, que es como el alcalde acosa, difama y menosprecia a los funcionarios y funcionarias y especialmente a aquellos que no son cercanos a sus intereses”.

Por su parte, los socialistas señalan que “aunque la sentencia no es definitiva y caben todavía recursos, este no deja de ser un ejemplo más de la dictadura que pretende imponer Jácome en el Concello de Ourense con abuso de poder, mordazas, demonización y persecución de funcionarios y políticos. Todo para tapar su irresponsabilidad e ineptitud”.

Recursos judiciales

Las partes tienen derecho a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y según adelantó el Concello así lo hará en los próximos días. Dando fe de errores, en el día de ayer FARO publicaba que la defensa de María Barrera recurriría, sin embargo, está estudiando recurrir la sentencia sin saber finalmente si interpondrán dicho recurso o no.

Por su parte, preguntado por este extremo, el ex edil de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, condenado en esta sentencia, confirmó que emitirá un comunicado la próxima semana.