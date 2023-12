La “falta de fiscalización” pasa factura a la gestión de Jácome, con toda la oposición en su contra

Parece que las elecciones gallegas, incluso antes de convocarse, ya pasan factura en el Concello de Ourense. Si hace dos meses el PP, era el brazo en el que se apoyaba DO para conseguir modificaciones de crédito que dieran liquidez al gobierno municipal, ahora con el anuncio del partido de Jácome de presentarse a los comicios gallegos el PP encoge sus apoyos. Y más todavía después del acuerdo en la Diputación de Ourense, entre el PP y el PSOE por la financiación municipal.

Ayer, los votos del PP, junto con los del PSOE y BNG, negaron la aprobación de dos modificaciones de crédito (por segunda vez) por valor de 5,5 millones de euros, al carecer de informes preceptivos y fiscalizadores, como son los de la Intervención municipal. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, volvió a culpabilizar una “guerra jurídica o lawfare” del funcionario habilitado nacional, al entender que este debería haber emitido el informe en plazo, pese a exponer este que tenía al menos 10 días y no 5 como decía el alcalde. Sin embargo, Jácome volvió a reiterar que “incluso volviendo a pleno la modificación (el martes se celebró otro), el interventor dijo que informaría de estos expedientes en el día de hoy después del pleno, es decir, esta actuando de mala fe y no vamos a permitir que esto pase, que un funcionario gobierne el Concello”.

Al no salir aprobadas las modificaciones de crédito, el edil de Infraestructuras, Francisco Lorenzo, comentó que “creemos que habría una posibilidad de que las modificaciones si salen aprobadas entren en vigor antes de final de año y además si salen aprobadas puedan ser ejecutivas en ese mismo momento”. La importancia de que entren en vigor a finales de año es que están financiadas con el remanente de tesorería y es que de no salir aprobadas antes del 31 de diciembre, no se podrían llevar a pleno y ser aprobadas antes de marzo del próximo año, como mínimo.

“Mala gestión”

La oposición en bloque criticó la “mala gestión” del gobierno municipal en lo referente a los procedimientos de contratación y al uso y destino de los recursos económicos del Concello, con un remanente de Tesorería que “está terminado”. El portavoz nacionalista, Luís Seara, criticó que “ustedes están incurriendo sistemáticamente en un fraude de ley con convenios para prorrogar los gastos y además incumplen la legalidad de los procedimientos de contratación”. Y añadió que “tienen miles de facturas sin pagar, que tienen que traer a pleno y el Concello está en una quiebra técnica”.

Por su parte, los socialistas señalaron que “el año pasado hubo 30 millones de gasto sin informes de intervención y además, hay 10,2 millones de gastos diversos que no sabemos a lo que se refieren. Deberían planificar mejor su gestión, porque no se puede gobernar a golpe de contratos menores”.

En su discurso, el PP volvió a incidir en “las miles de facturas que están sin pagar y ustedes actúan con improvisación, van capeando la grave situación económica del Concello con modificaciones de crédito que son recursos excepcionales. Ustedes hacen de lo excepcional, lo ordinario”. Y terminaron diciendo que “apoyaremos lo bueno que venga para Ourense, siempre que se cumpla la legalidad y los procedimientos”.

Sin presupuestos

El Concello de Ourense lleva con los presupuestos de 2020 prorrogados hasta la fecha. En una entrevista en FARO, Jácome señalaba que estaban “trabajando en unos presupuestos propios”. Ayer, con una moción del PP como base para instar al gobierno municipal a aprobar un proyecto de presupuestos, la oposición criticó que la hoja de ruta económica esté “anticuada” ya que son presupuestos del primer año de mandato de la legislatura de 2019, donde gobernaban PP y DO.

Tamara Silva, edil de Educación, tomó la palabra en esta moción para defender el “trabajo que está llevando a cabo el grupo de gobierno, donde está trabajando en los presupuestos” y destacó irónicamente “la buena sintonía para la aprobación de unos presupuestos”, ya que DO necesita al menos de la abstención de uno de los grupos para que salgan aprobados unos presupuestos, al carecer de mayoría absoluta.

El gobierno municipal iniciará 2024 con los presupuestos prorrogados de los aprobados en 2020 y esa fue una de las principales críticas de la oposición. Los nacionalistas también criticaron el periodo medio de pago a proveedores que se sitúa en 89 días, aludiendo que “esto es por la improvisación del gobierno municipal, por una mala gestión y por la ausencia de unos presupuestos acordes al año en el que estamos que facilitarían todo esto”. Y le recordaron al regidor ourensano las críticas feroces que emitía desde la oposición cuando Jesús Vázquez era alcalde de la ciudad por tener un periodo medio de pago a proveedores altos o llevar a pleno modificaciones de crédito millonarias.

Sobre los presupuestos, Jácome señalo que “los costes de los concellos crecieron un 25% en los últimos años y los ingresos no. Ocurre en muchos sitios, pero estamos gobernando con 35 millones de euros menos por la bajada del IBI que está al mínimo gracias a nosotros”. Culpó al Estado y la Xunta de “empaquetar” responsabilidades en materia de servicios sociales y empleo y defendió que “si hay remanente es que las cosas no se están haciendo, gastar el remanente es poner ese dinero en la calle”.

El alcalde entona la “mea culpa” porque “todavía hay concesiones en precario”

El Concello de Ourense tiene concesiones de servicios públicos en precario, es decir, continúan con contratos que caducaron y se prorrogaron para mantener el servicio. Ya estaban caducadas en el gobierno de Jesús Vázquez y desde que gobierna Democracia Ourensana no se licitó todavía ninguna. El transporte público, el abastecimiento y saneamiento del agua o la recogida de basura, entre otras. En el pleno municipal de ayer, el regidor ourensano se refirió a esta situación en el Concello de Ourense y entonó el “mea culpa” diciendo que “todavía hay concesiones en precario” , señalando además que “se van a licitar todas en breve”.

Afirmó que “las concesiones en precario no cuestan más, sino que se paga un precio actualizado conforme al año, porque no es el mismo precio en el año en el que estamos que en 2014”. Y terminó calificando como un “error” las concesiones en precario. Una de ellas como es la del transporte público se prevé que se licite en el primer trimestre de 2024 con un “pliego exprés” como señaló el regidor ourensano en una de sus últimas intervenciones.