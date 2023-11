La Xunta de Galicia archivó la solicitud presentada por el Concello de Ourense para declarar el Entroido de la capital fiesta de interés turístico de Galicia. El gobierno autonómico le comunicó al Concello la resolución de la Axencia de Turismo de Galicia que descarta la petición realizada por Ourense y deniega reconocerle a su Entroido a condición de fiesta de interés turístico, alegando una presunta falta de “singularidad” de la celebración ourensana. El Concello presentó la solicitud el 10 de marzo, “teniendo en consideración la importancia como atractivo turístico” y defiende que “la memoria cumplía todos los requisitos”. Para el gobierno local, esto es un “agravio”, mientras que la Xunta de Galicia señala que “no es agravio ninguno, porque se archivo, ya que la solicitud no cumplía con los requisitos estimulados por ley”. Y añaden que “eso no significa que “en ningún caso, el Entroido de Ourense puede terminar con este reconocimiento y no estamos diciendo que no lo merezca”.