El grupo municipal del BNG advertirá este viernes en el pleno de Ourense sobre el “calamitoso” estado del vivero municipal. Urge su recuperación y puesta en valor. En 2022 se materializó una inversión de casi 40.000 euros pero el Bloque denuncia que las instalaciones “atópanse actualmente abandonadas”.

Los nacionalistas indican que el invernadero, rehabilitado en su día, “emprégase como simple almacén das plantas que o Concello merca a viveiros privados e que supón un gasto nada desdeñable, contabilizándose facturas de até 6.466,63 euros”. La concejala Rhut Reza asegura que “o viveiro municipal pasou de producir arbustos, plantas de tempada, árbores ou compós de alta calidade ao desmantelamento tanto do seu cadro de persoal, xa que a día de hoxe soamente unha traballadora se encarga do coidado da instalación, como do material dispoñible”. La instalación cuenta con casi 24.000 metros cuadrados. El Bloque critica que “funciona máis coma un punto limpo que como un viveiro”.