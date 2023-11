Una sentencia de conformidad impone 6 meses de prisión, sin efectos si el encausado no delinque en los próximos dos años, por una tentativa de robo con fuerza cometido por un joven de 25 años en la iglesia de Rante, en San Cibrao das Viñas. En compañía de otra persona no identificada, sobre las 22 horas del 25 de octubre de 2021, forzó la puerta de entrada, llegó a romperse el dinero pero no robó nada al ser sorprendido por unos vecinos. El Obispado decidió no reclamar por los daños causados en el templo.