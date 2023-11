Jácome consigue el apoyo del PP para liberar 5,5 millones para deudas con proveedores

“Si yo pongo verdes al interventor o al secretario municipal, lo que les toca es joderse y denunciarme, pero no pueden intervenir en el pleno porque no son cargos electos. No soy yo el que les impide hablar, es la ley”, sentenció el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome

Era en uno de los momentos más “calientes” de un pleno municipal corto pero especialmente áspero y de encendido debate. Otra sesión extraordinaria convocada con carácter de urgencia para ratificar la aprobación definitiva de un expediente de modificación de créditos por casi 5,6 millones de euros para abonar las facturas impagada a proveedores, algunas desde hace años, antes del cierre del presente ejercicio. Otra carrera agónica para encontrar liquidez, al no haber presupuestos aprobados y que le ha llevado a convocar otra sesión plenaria extraordinaria y urgente hoy, es decir, 24 horas después. Pero el pleno de ayer se convocó tras detectar un error el BNG en el pleno de septiembre en el que se aprobó inicialmente el expediente de 5,6 millones. El error, que según el BNG daba lugar a sospechas de legalidad, movió a los nacionalistas a exigir una nueva sesión, para tratar de subsanarlo, y no a través de un decreto como intentó hacer el regidor. El cambio es que la sesión extraordinaria de ayer, el alcalde si reconoció el error, “sin importancia”, del que ya alertaba el interventor municipal en su informe, en una de las partidas, en este caso el pago a la firma Viaqua. Jácome atribuyó ese error a una simple equivocación en el código de identificación de la partida, a la tesorera, pero PSOE y BNG le afearon que tratara de aprobarlo pro un decreto de alcaldía y no subsanando el error en un pleno. La primera aprobación inicial del expediente en septiembre, en la que Luis Seara se hizo eco de ese error de identificación que a su juicio era, cuando menos, sospechoso, se realizó en un tenso pleno en el que Jácome acusó al nacionalista de “vago” y de no leerse los expedientes y fue señalado como “negligente”. El mismo clima volvió a recrearse ayer cuando el portavoz nacionalista insistió en recordar al regidor que no puede “vulnerar a legalidad” y “dejar al pleno como una mera comparsa”. Acusó a Jácome de que la información del expediente era “escasa y confusa y que se aportaba una cantidad excesiva de 7 millones de euros a una de las partidas, cuando nunca había rebasado poco más de 260.000”. Estas dudas tienen su motivación y es la sospecha de que algunas de esas partidas, que se le aprueban en este caso para pagar deudas, puedan ser empleadas luego para otros usos o destinos. Seara, quien hizo una recopilación del supuesto salto legal que quería hacer Jácome para aprobar el expediente al borde de la legalidad, lo comparó con un guion “que bien podría ser de Torrente”. Al final “se tuvo que tragar el error”, dijo Seara, y encargar un informe al coordinador del Concello para tratar de justificar que un error técnico se podía subsanar por decreto. “Alcalde, elija ser amable” “Hoy el alcalde nos da un poquito la razón, y pedimos que se retrotraiga el expediente 2P de modificación de crédito, al momento en el que cambió su contenido”, explicó Luis Seara. Por su parte, la concejala María Fernández, del PSOE, pidió al alcalde que “si tuviera que elegir entre tener razón y ser amable, elija ser amable ”, indicó. Lamentó que el regidor no reconociera aquel error técnico desde el pleno de septiembre: “Estamos aquí, Gonzalo, porque eres muy terco, siempre quieres ponerte por encima de los demás”, le reprochó la edil socialista. Ana Méndez, del PP, ratificó el voto favorable a esta modificación, como ya hizo inicialmente su grupo en septiembre, “porque los proveedores tienen que cobrar y punto”, señaló. “Los errores se corrigen” y adelantó que el PP seguirá dando “balones de oxígeno” cuando se trate de pagar a los proveedores. Fue el adelanto de la aprobación definitiva de este expediente con el voto favorable de PP y DO, abstención del PSOE y el no del BNG. En su alocución como cierre de un pleno de apenas una hora de duración, pero lleno de reproches, el alcalde acusó a socialistas y BNG y luego a algunos funcionarios, de “mala fe” y “picaresca” al intentar llevar un fallo de identificación de partida que, en un concello “normal” lo corregiría el propio funcionario. Tampoco dejó explicarse ayer al interventor y atacó de nuevo a algunos técnicos que “rayan ciertas patologías” y envían los informes que se le solicitan al límite de plazo, para retrasar señala. Otro pleno extraordinario hoy Finalmente, esos casi 5,6 millones de euros de liquidez, permitirán al gobierno local pagar a a una parte de sus proveedores públicos y privados, facturas que en algún caso llevan años sin tramitar ni abonar. Pero las modificaciones de crédito continúan de forma acelerada, para garantizar liquidez antes de que remate el año. Así que el alcalde convocó ayer otro pleno extraordinario para hoy, el segundo en veinticuatro horas, en el que abordarán las modificaciones de crédito número 22 y 23. La modificación número 23 de este mandato, el alcalde intenta conseguir los 3,5 millones para la brigada de obras. La modificación número 22, por 2 millones de euros más, para pagar cuestiones diversas como el convenio con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, para las obras de saneamiento de Velle, que se lleva un millón de euros.