A xornalista e escritora pontevedresa Sara Vila Alonso é a gañadora do XLII Premio de Novela Eduardo Blanco Amor pola súa obra “O Incendio”. Así o acordou este sábado o xurado do certame, reunido no Centro Cultural Marcos Valcárcel, que escolleu a obra gañadora de entre un total de 21 orixinais presentados a esta edición. Organizado pola Fundación Eduardo Blanco-Amor coa colaboración da Deputación de Ourense, o premio está dotado con 15.000 euros e unha peza do escultor Acisclo Manzano.

No seu fallo, o xurado destaca “o tratamento desprexuizado” do acoso escolar e sexual, así como das relacións familiares. Desde a perspectiva da protagonista (unha muller que relata a súa adolescencia) e “cunha voz poderosa e crúa”, sinala a acta, a obra achégase a un “universo adolescente e rural que foxe da mitificación a través de personaxes ben construídos, realistas e coherentes”. A dureza dunha realidade pouco compracente, engade o xurado, “contrasta co sentido do humor no tratamento das diferenzas entre mocidade e vellez, ademais coa asepsia dos adultos e a problemática da infancia, ou a vitalidade do primeiro encontro coa morte”. O xurado estivo presidido por Luis González Tosar, en representación da Fundación Blanco-Amor, e integrado por Xosé-Henrique Costas González, catedrático de Filoloxía Galega; Maite Jiménez Pérez, catedrática de Latín e tradutora; César Lorenzo Gil, xornalista, editor e escritor; e Inmaculada Otero Varela, filóloga e ensaísta galega. Sara Vila Alonso (As Neves, 1989) é licenciada en Xornalismo pola USC e na actualidade traballa na Editorial Xerais. Como autora acadou en 2016 o primeiro premio no certame Viadutos de Redondela polo relato “Adeus, María”. “Oito días sen Eva Cortes” é a súa primeira novela, coa que gañou en 2021 o Premio Illa Nova de Narrativa para menores de 35 anos.