El riesgo de tener móvil en Primaria: “Los padres deben supervisar las redes sociales”

La oficial de Policía Lisi Carnero pregunta a un grupo de alumnos de Sexto de Primaria cuántos usan redes sociales y la mayoría levanta la mano: Instagram, TikTok, YouTube o WhatsApp son plataformas de comunicación que muchos han incorporado a su vida. Con diez y once años, e incluso antes –el teléfono es un regalo recurrente en las comuniones–, es habitual que haya niños con móvil.

“Decidir si deben tenerlo a esas edades es cuestión de los padres, de cada familia. Nosotras incidimos en que el control parental es imprescindible, porque un acceso libre a internet es muy peligroso”, indican entre la oficial y la policía Marta Asensio, ambas del área de Participación Ciudadana de la comisaría provincial de Ourense. A diario acuden a centros escolares para impartir charlas cuyo contenido se adapta a las materias de información y de prevención acordes a la edad y al nivel educativo, desde Infantil hasta Bachillerato. ¿El principal quebradero de cabeza?, se les pregunta. “Los riesgos en internet. Es lo que más preocupa”, asegura Carnero.

"Movemos conciencias, hacemos pensar"

En el municipio de Ourense hay 15.200 alumnos matriculados este curso: 2.098 en Infantil, 5.952 en Primaria, 104 en Educación Especial, 5.203 en ESO y 1.843 en Bachillerato. En decenas de centros, la Policía da consejos de seguridad y de prevención, contra riesgos como la red, el acoso, la violencia machista o las drogas. “Nuestro trabajo es la prevención, movemos conciencias, hacemos pensar”, resume Carnero.

A los más pequeños, los de Sexto de Infantil y Primero de Primaria, les explican, con el apoyo de un libro de “El club de los secretos” y otros recursos como peluches de perros sabuesos, qué es la Policía, les aportan información básica –memorizar los números 091 y 112, así como los teléfonos del padre o la madre–, les indican cómo actuar si se pierden, e insisten en que nunca deben irse con desconocidos.

Las dos especialistas acudieron este viernes al CEIP Mestre Vide, donde aprenden 430 alumnos y alumnas desde Infantil a Sexto de Primaria. El proyecto ‘ciberexperto’ forma a los estudiantes de este último nivel en el uso seguro de internet. En cinco sesiones impartidas por las policías, los niños abordan diez temas sobre problemáticas actuales como el sexting, el grooming, el ciberacoso, la adicción a las tecnologías, la privacidad en las redes o la suplantación de identidad. Después de los módulos, los menores realizan un examen para conseguir un carné de ‘ciberexpertos’. La entrega tendrá lugar en primavera.

“Cada vez a edades más tempranas, los niños tienen móvil y ordenador. Suelen ser muy expertos, por eso es bueno intervenir y prevenir cuanto antes”, considera el docente Juan Regal, director del Mestre Vide desde hace doce años. “Si no es el 100%, el 80% tiene un móvil. En el colegio está prohibido”, recuerda el responsable.

Los estudiantes de Quinto y Sexto de Primaria disponen de un ordenador personal portátil con el que acceden a los contenidos del curso a través de internet. El sistema Edisgal cuenta con “un registro de las horas y las páginas de acceso”, para evitar un uso inadecuado. Regal constata que las visitas de la Policía al centro logran hacer reflexionar al alumnado e incrementar la precaución debida y la cautela. “El miedo ayuda; la autoridad y el uniforme significan algo”.

"Con 11 años no deberíais estar usando ninguna red social"

Las agentes buscan la interacción con los menores, su participación en los temas, para resolver dudas y corregir las impresiones equivocadas. “Con 11 años no deberíais estar usando ninguna red social, pero si utilizáis alguna, la cuenta tiene que ser creada con el conocimiento de vuestros padres. Las redes sociales deben estar bajo su supervisión”, subrayó la policía Marta Asensio ante un grupo de Sexto de Primaria.

"Pensamos en internet como si compartiésemos fotos y contenidos entre pares e iguales, pero la red está abierta al mundo"

Las expertas insisten en que los menores deben restringir quién puede visitar sus perfiles, además de omitir sus datos personales. “Debéis tener la cuenta siempre privada, es muy importante para la seguridad. Pensamos en internet como si compartiésemos fotos y contenidos entre pares e iguales, pero la red está abierta al mundo”, avisa la agente.

"Las redes son una puerta de entrada a muchos riesgos"

Contra el afán de conseguir cada vez más followers en la red social y exponer la vida siendo aún menores, la policía advierte: “Los amigos de internet no son amigos. La gente que conozcáis a través de las redes no son amigos, sino desconocidos. Podéis estar jugando o hablando con una persona que usa un nombre que quizá no sea el suyo, que os cuenta que tiene 13 años pero quizá tenga 50. No sabéis quién es realmente ese perfil, no los conocéis”, subraya la agente. “Sois niños, ¿para qué queréis muchos seguidores? Las redes son una puerta de entrada a muchos riesgos”, recalca esta experta.