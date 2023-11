Un congreso descifra los retos y desafíos del mercado laboral

La ciudad de Ourense fue ayer la sede de la jornada inaugural del 23º Congreso Internacional de Galicia y Norte de Portugal de Formación para el Trabajo: “Mantras para la formación, la orientación y el empleo en la interseccionalidad social, tecnológica y personal”, donde se analizan y difunden los retos y desafíos a los que se enfrenta el mercado laboral en el presente, pero también en el futuro.

El evento, que está organizado por la Universidad de Santiago de Compostela, la Delegación Regional del Norte del Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal, y la Universidad de Oporto (Centro de Desarrollo Vocacional y Aprendizaje a lo largo de la Vida) con la colaboración de diferentes instituciones y entidades, como el Concello de Ourense, la Diputación Provincial y la Xunta de Galicia, se abrió con la conferencia inaugural a cargo de Antonio Rial Sánchez (USC) y Joaquim Luis Coimbra (Universidade do Porto), que profundizaron sobre la formación, la orientación y el empleo en la interseccionalidad social, tecnológica y personal.

Al acto de inauguración del congreso, acudieron Elena Rivo, Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade; Rosendo Luis Fernández; vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense; Armando Ojea Bouzo, teniente de alcalde del Concello de Ourense; Domingos Lopes, Presidente do Conselho Diretivo do IEFP; y Margot Valcarce, presidenta del comité organizador y profesora de la USC.

Elena Rivo, destacó que “en un contexto cambiante y ante la inteligencia artifical, es necesario analizar los retos y desafíos que tenemos por delante. Estas cuestiones implican una resistencia al cambio, pero también de apertura de oportunidades para el empleo ”.

Margot Valcarce incidió que “es necesario repensar los retos nuevos a los que se enfrenta el mercado laboral y este congreso lo hace desde múltiples escenarios y perspectivas. Por su parte, Rosendo Fernández señaló que “es fundamental identificar los desafíos de la formación para el mercado de trabajo.

Armando Ojea enfatizó que “abordar una cuestión tan puntera y de actualidad como son los retos de la formación y el trabajo, como se pone de manifiesto en este congreso, es una respuesta importante ante los retos nuevos de la nuevas tecnologías en el mercado de trabajo”.

En relación a las repercusiones sociales, Domingos Lopes arguyó que “los temas de trabajo y formación profesional son una herramienta esencial para la construcción de la ciudadanía”.

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial, muy presente en la innovación actualmente, fue la protagonista de una mesa redonda los escenarios de la formación profesional, la orientación laboral y el empleo con una perspectiva de trabajo en red.

Durante la tarde tuvieron lugar talleres de formación donde se abordó la creación de textos y productos con ChatGPT, y se analizaron los instrumentos de validación para las competencias transversales en la formación, la invisibilidad de la formación profesional en adultos y los programas de salud mental en Vila Nova de Gaia.