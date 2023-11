El diseñador ourensano Roberto Verino es el creador del árbol de Navidad que luce desde ayer en la plaza Mayor de Madrid, en el que el tul rojo y las estrellas son protagonistas. El modisto acompañó al alcalde José Luis Martínez-Almeida en el encendido y aseguró sentirse “emocionado por un proyecto tan bonito que me recuerda a mi hija Cris y me recuerda que ella me inspira y me guía”, en referencia a Cristina Mariño, fallecida en 2022. Verino detalló que desde el primer momento pensó en incorporar materiales vinculados al diseño textil “y formas que transmitieran emociones”. Apostó por el tul, que “forma parte de los códigos que se vinculan a la feminidad tradicional en el mundo de la moda, apostando por un universo en clave femenina como homenaje a todas esas mujeres que nos acompañan”, y las estrellas, “que simbolizan esperanza y futuro. Para mí, esa estrella tiene nombre propio: Cris. Ella es, a día de hoy, el motor de todo lo que hago”.