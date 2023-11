Un error judicial beneficia al violador de una anciana, 15 años impune: una rebaja de 22 a 5 años

Durante quince años, Xavier Antonio C. G., un hombre de nacionalidad portuguesa nacido en 1985, siguió con su vida, con normalidad, afincado en Francia, casado, con dos hijos pequeños y un trabajo como escayolista, lejos del lugar en el que cometió un grave delito del que se creyó impune durante quince años. En julio de 2007, cuando él tenía 21, fue detenido por agredir sexualmente a una mujer de 77 años, en el concello ourensano de Avión, a la que amenazó con un cuchillo, golpeó y además robó. La víctima, fallecida a principios de este año, vivía sola y sufría sordera. Su vulnerabilidad así como la diferencia de edades –56 años entre ella y el agresor–, más el uso del arma, son agravantes en este caso.

Hasta julio de 2008, el delincuente sexual permaneció en prisión provisional en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar. Portugal lo reclamó para que fuera juzgado por una causa de hurtos. La Audiencia Nacional autorizó la entrega temporal, con la condición de que las autoridades lusas lo devolvieran a España una vez finalizado el proceso en su país. Pero Xavier Antonio C. G. quedó en libertad en el país vecino –en agosto de 2008–, y aprovechó para eludir la acción de la justicia española.

Ese grave error del sistema beneficia al acusado. En 2008, la Fiscalía registró un escrito de calificación en el que solicitaba 22 años y 3 meses de prisión. Un acuerdo de conformidad, al que el encausado dio el visto bueno este jueves, tras reconocer los hechos –fue necesario convocar a un traductor–, reduce la pena a 5 años y medio. Deberá indemnizar a los herederos legales de la víctima –la mujer tenía dos hijas– con 12.340 euros. La defensa pedirá un pago a plazos.

Prescritos un robo y un hurto que se le atribuían

El error del sistema, de Portugal, no de la justicia española, precisa la Fiscalía de Ourense, reporta al agresor sexual una rebaja en dos grados, en aplicación de una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por los más de 16 años que han transcurrido desde que ocurrieron los hechos, 15 desde que aprovechó la puesta en libertad para seguir con su vida. Además, un robo con fuerza y un hurto en un local hostelero y otra casa, cometidos también en julio de 2007, quedan prescritos. A mayores, la ley del ‘solo es sí’ contempla un rango de penas posibles inferior por la agresión sexual cometida (de 13,5 a 15 años, con la normativa anterior, a entre 11 y 15, ahora).

El riesgo de prescripción era elevado. La identificación del acusado durante un control en Francia, este verano, ha permitido por lo menos zanjar la causa con condena. Su identidad figuraba en la base de datos policiales. Pesaba contra él una orden europea de detención. Según la defensa, no hay constancia de más causas en los 15 años que ha estado libre.

"Lo que le hizo este desgraciado no se le hace a nadie"

“No me parece justa la sentencia. Tenía que cumplir mucho más, por lo menos 15 años de cárcel, porque el delito es muy grave. Mi madre se murió con pena”, relata Aurea Vázquez, la hija de la víctima. La señora falleció el pasado mes de enero, con 93 años. “Mi madre se ha ido y no llegó a poder defenderse en la justicia. Lo que le hizo este desgraciado no se le hace a nadie”, lamenta su hija, que reconoce su decepción por la notable rebaja en la duración de la condena.

Desde su detención y entrega a España en septiembre, está en prisión provisional. Ese periodo de dos meses se suma al año que ya cumplió entre 2007 y 2008. El tiempo total de 5 años y medio de condena se descontará del que ya ha pasado en la cárcel, por lo que su salida se producirá antes de 2028. La violación de la anciana se castiga con 4 años de prisión, más año y medio por el robo con violencia, un delito que no ha prescrito porque se aprecia conexidad con la agresión sexual (la comisión fue simultánea). El violador cumplirá en Pereiro.

La familia no ha podido ejercer la acusación particular en la causa. Al inicio del procedimiento, explica Aurea, “tuvimos un abogado y pusimos un detective privado para buscarlo por Portugal”, pero las gestiones no dieron resultado.

"La violó durante toda la noche, desde las once y media hasta las seis de la mañana, cuando mi madre consiguió escapar"

El acusado asaltó a la septuagenaria la madrugada del 27 de julio de 2007. La mujer había accedido a alquilarle un anexo a su domicilio de Avión. “Mi madre estaba leyendo un libro y con un perrito, que no paraba de ladrar. Ella se levantó y vio a través de una puerta de cristal transparente unas sombras, y abrió. Él apareció con un cuchillo grande, le tapó la cara, la agarró y la golpeó contra un banco de piedra. Después la llevó para adentro y le pidió 8.000 euros”, relata la hija de la perjudicada.

El delincuente llegó a colocarle en el cuello un cuchillo de 16,5 centímetros. “Te voy a matar si no me das el dinero”, amenazó el acusado. “Mi madre le respondió que no tenía esa cantidad y, para sacárselo de encima, le dijo que al día siguiente iría al banco. Él agarró la cartera, en la que mi madre tenía 80 euros, y después la llevó para adentro. La violó durante toda la noche, desde las once y media hasta las seis de la mañana, cuando mi madre consiguió escapar”.

“Fue detenido ese mismo día. Estaba en el bar bebiendo copas de coñac con los 80 euros de mi madre”

La señora, que sufrió diversas lesiones, convenció al agresor para que la dejase ir al centro de salud, donde le dijo que debía pedir número. “Él se quedó en la habitación fumando”, señala la hija. En el cuarto se recogió una colilla en la que se encontró ADN del agresor. Cuando al víctima se cruzó con una vecina le contó lo que había sufrido y alertaron a la Guardia Civil. “Fue detenido ese mismo día. Estaba en el bar bebiendo copas de coñac con los 80 euros de mi madre”, relata la hija. La versión del encausado tras la detención –según la familiar– es que la septuagenaria lo había intimidado con un palo de una escoba.

El forense identificó en la víctima una secuela de trastorno depresivo reactivo. “Le arruinó la vida, mi madre fue a menos después de esto”, lamenta la hija. “Lloraba, no dormía, estaba muy deprimida, si veía un cuchillo lo apartaba. No quería ni hablar de este tema”, recuerda Aurea. “No se lo perdono”, dice sobre el delincuente.