Culpa de acoso a cobradores de morosos: “Tienes un pufo, paga, cuidado conmigo”

“Me sentía con miedo y amenazado. Muchas veces, miraba por el retrovisor al salir del trabajo durante el trayecto a casa, por si me seguía algún coche y sabían dónde vivía”, asegura un hombre que denunció el presunto acoso de unos cobradores de morosos, que le reclamaban el pago de casi 44.000 euros. Están acusados dos trabajadores de la compañía de reclamación de deudas, que niegan los hechos.

“No he cometido ningún tipo de delito, no he coaccionado ni amenazado a nadie como para estar aquí como si fuera un delincuente”, declaró uno. La Fiscalía solicita 8 meses de prisión. El perjudicado, que no llegó a ver a las personas que lo coaccionaban por teléfono, ejerce la acusación particular. La defensa pide la libre absolución de los dos sospechosos.

Las llamadas y supuestas amenazas –emitidas a partir del 9 de agosto de 2021– no se limitaron al denunciante, sino que personas de la familia sufrieron consecuencias, según sus declaraciones. Una tía del perjudicado identificó a uno de los dos acusados –el que compareció de forma presencial– como una de las personas que se presentó en la casa de su madre de 95 años –abuela del denunciante–, donde presuntamente profirieron gritos e insultos. “Estuvo a un metro de mí”, añadió para no dejar dudas sobre la identificación. A su sobrino, dijo esta testigo en la sala, lo llamaron “ladrón y violador”. A ella le espetaron “que era fea y que si quería violar a su compañero”.

“Uno se identificaba como abogado, otro imitaba un acento de Europa del Este y decían nombres inventados”, como “Boris el rumano”, un tal Alberto o “el jefe”

Esta familiar del denunciante declaró que también recibió llamadas en ese tono. “Dije que no sabía nada de deudas y que me dejaran en paz a mí y a mi madre”. La mujer declaró en el juicio que “pasé miedo, sobre todo por mi madre. En una casa en medio de un pueblo con treinta vecinos, estuvieron pitando y vociferando más de media hora”, describió. A su trabajo, en el que lleva más de 30 años, llamaron en tono airado para preguntar por ella en relación a la deuda de su sobrino, unos hechos que corroboró un trabajador de la mercantil, que también compareció como testigo. “Lo pasé realmente mal”, dijo la tía.

“Uno se identificaba como abogado, otro imitaba un acento de Europa del Este y decían nombres inventados”, como “Boris el rumano”, un tal Alberto o “el jefe”, declaró el supuesto deudor, que niega impagos. “Voy a tener que ver tu puta cara para cagarme en ella” fue uno de los insultos presuntamente recibidos, confirmó ayer.

“Me sorprendió la denuncia”

El acusado que compareció en el juicio por videoconferencia no fue identificado por ningún testigo. Sostiene que no realizó ninguna visita en relación con este caso, ni tampoco participó en las supuestas coacciones. “Por mi parte no hubo ninguna amenaza, para nada”, defendió. Las dos conversaciones por teléfono que mantuvo con el denunciante –añadió– “fueron en tono cordial y bastante correcto, como si fuéramos colegas. Me sorprendió la denuncia”, dijo.

El otro acusado, que ha sido juzgado estando presente en sala, fue identificado por tres testigos: la tía del denunciante, un camarero del negocio hostelero del perjudicado, donde el encausado dejó una tarjeta de visita e informó de la supuesta deuda, así como el padre de la víctima. El encausado, que asegura que nunca llamó por teléfono al denunciante, afirma que es “mentira” que realizara visitas a familiares, aunque las personas del entorno del perjudicado aseguran lo contrario.

La pareja del denunciante: “Tenía una hija pequeña y vivíamos en una casa apartada. Me daba miedo salir. Las primeras semanas no paraba de sonar el teléfono, llamaban todo el rato”

Según el acusado, solo acudió una vez a entregar la notificación y, como no había nadie según él, dejó la tarjeta en el buzón y se marchó. “Era él quien llamaba amenazando”, afirmó. “Puedo asegurar que la descripción que me dieron coincide con él”, rebatió el perjudicado en su turno.

El padre del denunciante recibió una visita en su casa de un municipio del rural –estaba este encausado, según el progenitor–. “Me dijeron que me hijo llamase de forma urgente a un número”. Al día siguiente, siguió el testigo, “me encontré la puerta de entrada empapelada con varias tarjetas”.

La pareja del denunciante indicó en la vista que ella también recibió llamadas en las que incluso llegaron a decirle que “tuviera cuidado” con sus perros –eran criadores– y que “sabía dónde vivíamos”. Según esta testigo, también acudieron a su empresa para dejar una tarjeta de aviso para la reclamación de la supuesta deuda. “Tenía una hija pequeña y vivíamos en una casa apartada. Me daba miedo salir. Las primeras semanas no paraba de sonar el teléfono, llamaban todo el rato”, declaró esta mujer.

“¿Te hace gracia? Si quieres te voy a ver”

El denunciante reconoce que “temió” por su empresa y lamenta que varios familiares, algunos mayores, se vieran afectados por los hechos. Para reunir pruebas grabó algunas llamadas y las aportó con su querella. “Tienes un pufo, paga lo que debes. No es ninguna broma, ¿te hace gracia? Si quieres te voy a ver yo y no te hará tanta gracia. Soy letrado, gilipollas, no me faltes al respeto, mucho cuidado conmigo. Vamos a dejarnos de tonterías”, responde el interlocutor a lo largo de una de las conversaciones.