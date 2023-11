Margot Valcarce: “No creo que la IA sea una amenaza en el empleo, pero sí que necesitará regulación”

La provincia acoge por segunda vez, el 23º Congreso Internacional de Galicia y Norte de Portugal de Formación para el Trabajo: “Mantras para la formación, la orientación y el empleo en la interseccionalidad social, tecnológica y personal”, que se celebrará desde este jueves al sábado en la ciudad de Ourense y también en Celanova. Se presentarán 20 comunicaciones y participarán más de 200 personas en un evento que servirá para tejer redes de intercambio de conocimiento y también para transferir a la sociedad los avances en materia de formación y trabajo. Margot Valcarce, directora del comité organizador, habla sobre los retos y desafíos en el mercado del trabajo y también la presencia de la Inteligencia Artificial en el empleo.

–¿Qué retos y desafíos cree que son prioritarios para afrontarlos desde la formación y la orientación en el marco del mercado de trabajo actual?

–En primer lugar realizar estudios de necesidades formativas rigurosos y tener en cuenta sus conclusiones para planificar la formación profesional con una perspectiva realista, para que no ocurra lo que está sucediendo en este momento con la carencia de docentes en algunas especialidades. En segundo lugar, interconectar la formación y la orientación y aprovechar la relación entre ambas como una fortaleza, a día de hoy insuficientemente explorada. En tercer lugar, proporcionar una mayor atención a la formación y orientación personalizada. Todo lo anterior requiere de buenos profesionales y la formación permanente actualizada de estos debiera ser una estrategia a repensar, aprovechando la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación.

–¿Qué oportunidades cree que trae consigo la inteligencia artificial en el ámbito de la formación y la orientación para el empleo?

– La más relevante a mi juicio es la de obtener información básica ordenada y personalizada sobre resultados de evaluación (entre otros), que permitiría optimizar el tiempo de dedicación a las personas, y una mejora en el trabajo tutorial y de orientación, proporcionando asesoramiento y ayuda más ajustados a la realidad particular de las personas en menos tiempo, ya que conoceríamos sus necesidades y demandas con más detalle. Ofrece oportunidades interesantes en la interacción y comunicación entre los/as profesionales y los/as usuario/as de los servicios educativos y laborales. La automatización de tareas rutinarias y repetitivas non dejará tiempo para un trabajo más cualitativo, que es lo que nos hace mucha falta. No será la IA la que tome las decisiones importantes, si lo hace será porque algo no se hizo bien por parte de la inteligencia humana.

–¿Tiene la inteligencia artificial algún efecto peligroso o perjudicial en el mercado laboral?

–La respuesta no deja de ser pura especulación, pues todavía no disponemos de estudios rigurosos de los procesos (de como se aplicará) y tampoco de su impacto. Está constatado que las personas –en general– tememos a los cambios, a lo nuevo y desconocido, y en este sentido buscamos argumentos para perpetuar aquello en lo que estamos seguros o creemos estarlo. No creo, de manera general que sea una amenaza para el mercado laboral, si considero que necesitará regulación porque nos obligará a transformar la organización del trabajo, la forma de desempeñarlo; las relaciones laborales se verán afectadas, y la concepción del trabajo también responderá a un inventario de valores diferente al actual, que tiene que ver con la conciliación de lo personal y lo laboral, y la importancia que damos a cada faceta.

–¿Qué papel considera que tiene el desarrollo de las competencias profesionales ante los desafíos del mercado de trabajo?

–Las competencias están en el núcleo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, su concepción y desarrollo sigue estando muy presentes en la concepción y desarrollo del currículum. Será necesaria una revisión de las profesiones y ocupaciones y, de forma proactiva, para actualizar titulaciones y certificaciones en consonancia con nuevas demandas y pérdida de otras. Para unas personas suponen el reciclaje profesional y para otras orientan la proyección de la carrera.

–¿Cuáles cree que son los colectivos que afrontan mayores desafíos en el acceso al empleo?

–No lo digo yo, son aquellos que carecen de formación, que no poseen las competencias necesarias para una buena empleabilidad. En unos casos es la actitud, en otros la carencia de una formación acorde a las necesidades del momento, o ambas a la vez. El lugar en el cual vivimos y del que venimos, y los recursos con los que contamos también son factores de importancia para aumentar o reducir la vulnerabilidad frente al empleo. Podría ocurrir que los colectivos más vulnerables del futuro no fuesen los del momento actual, y hubiera que definirlos o categorizarlos en función de la línea roja que marque el dinamismo de la formación y el empleo.