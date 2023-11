El PSOE lleva al TSXG la compra de buses del Concello por supuesto fraude de ley

El PSOE del Concello de Ourense presentó ayer un recurso registrado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para denunciar supuestos procedimientos “irregulares” en una modificación presupuestaria que se refería a la compra de autobuses por valor de 8 millones de euros. El recurso contencioso-administrativo presentado ante el Alto Tribunal gallego, fue admitido a trámite y ahora será el Concello el que deba aportar un expediente, que fue aprobado y que está en vigor actualmente para que sea analizado de forma contenciosa.

El edil socialista José Ángel Vázquez Barquero expuso ayer que la operación es un “tinglado” con el que se pretendía, presuntamente, “burlar el procedimiento administrativo y llevar a cabo una compra de autobuses para la que no tenía el soporte financieiro adecuado”. También afirmó que el convenio firmado, con el club Ourense CF presenta una “falta de fiscalización” por parte del interventor y otros técnicos municipales y que se sustentaba en una justificación deficientemente formulada que implicaba al club de una manera “financieramente innecesaria”. Y terminó diciendo que “incurriendo en un clarísimo fraude de ley como denunciaba la intervención municipal”.

Entienden que el convenio con el Ourense CF sirvió de base para disponer de un “soporte financiero virtual” para iniciar el procedimiento de compra de autobuses, sin tener “garantías financieras”, ya que después se llevó al pleno para su aprobación definitiva (salió aprobado con la abstención del PP).

Por su parte, la edil socialista María Fernández comenta que “hay un desprecio absoluto por el procedimiento administrativo. No sabemos si por mala fe o desconocimiento, yo pienso que un poco de cada cosa, tanto en materia de contratación como en materia financiera no se están siguiendo los procedimientos administrativos adecuados”. Así mismo, señaló que “lo que viene haciendo el gobierno de Jácome en los últimos meses es omitir la función de intervención. Entre lo que dicen que hacen y lo que realmente hacen, hay un abismo infinito y nosotros intentamos fiscalizar responsablemente, pero no nos es posible explicarle al ejecutivo municipal que dirigen una administración pública”.

Y terminó diciendo que “llevamos cuatro meses demandando que se hagan las cosas con sentido común y no cambió nada, nos vemos en el deber de que sea un tercero, externo, quien decida si se pueden hacer las cosas de este modo o realmente deben ser más escrupulosos con el cumplimiento de los procedimientos administrativos”.

Reacción del gobierno

El regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, fue preguntado sobre la presentación del recurso contencioso-administrativo por parte del grupo municipal socialista y señaló que están muy mal informados y no tiene recorrido ninguno. Es irrelevante, porque el convenio con el Ourense CF no se llevó a cabo, son unos ineptos. No tiene nada que ver el convenio con el Ourense CF con la modificación de crédito”. Y terminó diciendo que “ya me han denunciado 30 veces y ha quedado en nada, no tiene recorrido esa denuncia que pusieron”.

Una vez interpuesto el recurso y admitido a trámite, será el Alto Tribunal quien se pronuncie una posible paralización de la modificación y la compra de autobuses, ya que, como fue aprobada en pleno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, entró en vigor y no cabe paralización salgo que el TSXG lo decida.