Cinco vistas aplazadas en los dos juzgados de lo Penal de Ourense; una declaración de un investigado y un juicio rápido por alcoholemia que quedarán para otro día en Instrucción 2; una audiencia previa en Xinzo que no pudo celebrarse este martes; una vista en Instrucción 3 de la ciudad que se posterga a enero; una suspensión en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 fija para octubre de 2024 una vista programada para este martes; otro juicio no pudo celebrarse en Primera Instancia 1...

La primera jornada de huelga indefinida de la abogacía de oficio, un paro convocado por el sindicato de ámbito nacional Venia, sin el respaldo de los colegios profesionales, obliga a buscar nueva fecha para numerosas actuaciones judiciales. Así sucederá de manera cotidiana, hasta que el conflicto se solucione a nivel nacional. Las suspensiones, que implicarán meses de retraso en la mayoría de las causas, estarán al orden del día, porque –al menos en Ourense– tanto los magistrados como la Fiscalía muestran su comprensión con la medida de la abogacía de oficio. Es la tercera huelga de este año con impacto en la justicia, tras la de los letrados de la administración –la que más se ha notado– y los funcionarios. Los efectos aún se perciben.

Se aplazarán los actos que no estén considerados como esenciales, pues estos últimos se desarrollarán con normalidad: comparecencias de detenidos, actuaciones con menores, víctimas de violencia machista o personas con discapacidad, así como causas con preso o en las que hay medidas cautelares. “Hemos hablado con la fiscal jefa y con el juez decano, y muestran una colaboración absoluta. Están dispuestos a apoyarnos en todo momento”, dice Aline Castro, una de las portavoces del colectivo en huelga.

Más de un centenar de profesionales de la abogacía que participan en el turno de oficio se concentraron este martes ante el edificio judicial de Ourense. Detrás de la pancarta de la plataforma ‘Marea negra’, vestidos con toga y portando muchos de los presentes carteles reivindicativos, los manifestantes secundaron consignas como “Xunta, escucha, el turno está en lucha”; “sin abogados y procuradores no hay justicia”; “¿nuestros derechos quién los defiende”; “es vocación, no a la explotación”; “no es legal trabajar sin cotizar”, o también “si no nos defienden, no nos representan”, una crítica a los colegios.

"Es un servicio que prácticamente prestamos con dinero de nuestro bolsillo"

Unos 330 abogados en ejercicio en la provincia de Ourense participan en el turno de oficio, el que asiste a la justicia gratuita, garantizando el derecho de defensa de cualquier ciudadano aunque no tenga recursos o no sean suficientes (4.500 ourensanos vieron reconocido ese derecho en 2022). “El 80% de los abogados del turno estamos en los grupos de mensajería y todos apoyamos el inicio de la huelga indefinida”, afirma Castro.

“Reivindicamos que este servicio que estamos prestando prácticamente con dinero de nuestro bolsillo nos sea retribuido adecuadamente por la administración”, resume Castro. “Hoy la situación económica y social de un abogado no tiene nada que ver con lo que pasaba hace años. Somos trabajadores y el trabajo hay que pagarlo. El Estado no nos puede obligar a pagar de nuestro bolsillo la asistencia a un detenido, los tiempos de espera...”, subraya esta portavoz.

Ejemplo de la situación actual

La remuneración de un registro, dure una hora o todo el día, es de 20 euros. Por la defensa legal en una causa que no llega a juicio, aunque ocupe años de trabajo a los abogados, tampoco se paga. En las causas que no se archivan, la remuneración apenas supera los 200 euros. “No es que queramos cobrar más, es que queremos cobrar por nuestro trabajo. No nos pagan muchas actuaciones y los abogados estamos obligados, por mandato constitucional, a prestar el turno de oficio”, destaca Aline Castro. “En el último trimestre de guardias del turno penal se nos ha pagado a todos 125 euros para todo el trimestre. Solo se cobra por una primera asistencia, nada más”, ejemplifica.

El Colegio de la Abogacía no respalda esta huelga indefinida, que en cambio sí apoya la entidad profesional que representa a los procuradores. “El colegio apoya casi todas las reivindicaciones, pero entiende que hay otros caminos que deben ser la vía de solución”, indica la decana en Ourense, Pilar López-Guerrero. La responsable de un colectivo que en la actualidad cuenta con 659 colegiados ejercientes en la provincia recuerda que se encuentra en fase de negociación un nuevo baremo con la Xunta que incluirá nuevos conceptos para la retribución del turno de oficio.

"El colegio no está de acuerdo y no puede apoyar una huelga que pretende una ‘funcionarización’ de la abogacía. El colegio defiende la independencia de la abogacía frente a los poderes del Estado"

“También se ha demandado a los partidos un aumento de la dotación para la justicia en Galicia. Además, hay cuestiones que se están planteando en esta huelga y que ya están resueltas”, añade la decana. “El colegio no está de acuerdo y no puede apoyar una huelga que pretende una ‘funcionarización’ de la abogacía. El colegio defiende la independencia de la abogacía frente a los poderes del Estado. Yo me opongo a que los abogados de oficio sean como abogados del Estado y estén pagados por la administración, porque creo que no es el significado del derecho de defensa”, subraya López-Guerrero.

El 17 de noviembre, la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Ourense celebró una sesión extraordinaria para mostrar su postura ante la huelga. “Ante unha colisión de dereitos fundamentais entre o dereito á folga e o dereito de defensa e asistencia letrada prevalece este último, criterio fixado polo Tribunal Supremo”.

La entidad se compromete a garantizar “a asistencia xurídica gratuíta aos ciudadáns que así a soliciten, ao que vén obrigado legalmente”. Además, insiste en que “seguirá traballando para mellorar as condicións da quenda de oficio dos seus colexiados e colexiadas”.

"Desde el primer momento hemos intentado que el colegio nos apoye y que sean incluso los adalides de esta reivindicación por nosotros"

Desde la plataforma convocante solicitan la rectificación de comunicaciones enviadas a los colegiados en las que se adjunta “un oficio de Justicia, que solo puede fijar los servicios mínimos, y no de la Dirección General de Trabajo, única competente en materia de huelga”, recuerda la abogada Marta Gómez, otra de las portavoces del grupo. “Desde el primer momento hemos intentado que el colegio nos apoye y que sean incluso los adalides de esta reivindicación por nosotros”, añade su compañera Aline Castro.