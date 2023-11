El rural ourensano, la base de la alta cocina

El Grupo de Desarrollo Rural Limia-Arnoia celebró ayer una jornada novedosa en la localidad de Pitelos, en el municipio ourensano de Verea, donde Álex Iglesias e Iván Méndez, dos afamados cocineros, hicieron un showcooking para los asistentes con el objetivo de visibilizar la base de la alta cocina. El rural ourensano fue escenario de una convivencia que fue más allá, demostrando que la esencia del origen de los productos ourensanos son la excelencia de alta cocina.

En una palleira en las explotaciones de la Gandería Nogueira, todo estaba acondicionado para una jornada única, “A esencia das orixes”, un proyecto de desarrollo rural. Eva González, coordinadora del GDR Arnoia-Limia, explica que “el proyecto surge de un acuerdo de cooperación que tiene como objetivo final llevar el producto local a la alta cocina, le facilitamos la materia prima de nuestros territorios a los chefs. Pensamos que sería bonito un fin de proyecto bonito y pensamos que, por qué la alta cocina no viene al rural, al origen de todo y aquí estamos”.

Y añade que “dentro del GDR, que engloba a 25 municipios, aportamos patatas, cebolla, Verea aporta pan y bica, aportamos licor café ourensano, quesos como el de O Rexo el de Feijóo de Celanova, más licores y más productos dulces”.

Eva pone en valor la actividad para visibilizar que “hay un enorme trabajo pendiente para poner en valor la actividad del sector primario, no existe rural activo si no existe la ganadería y la agricultura. En el momento que se van el rural languidece. Esta jornada es un reconocimiento a todos los que apuestan por quedarse en el rural”.

La coordinadora del grupo de desarrollo rural comenta que “no hay alta cocina si no hay ganaderos, no la hay si no hay productores de patatas, no la hay si no hay alguien en una aldea de Galicia produciendo algo y sobre todo de una forma sostenible”.

Ayer se pudo degustar un tartar de cachena, bica de Verea, licor café de Vilar de Santos y Cilantro de Goián, zumos ecológicos y miniburguers de cachena. Todo ello para exaltar a los productos locales, a los productores ourensanos y a la base de la pirámide económica y de la alimentación social.