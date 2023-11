El delegado de la Xunta, Gabriel Alén, y el gerente del área sanitaria, Félix Rubial, se reunieron con alcaldes de la comarca de O Carballiño para abordar la situación asistencial del servicio de pediatría en el centro de salud carballiñés. Actualmente el centro cuenta con dos plazas de pediatría, una de ellas estaba ocupada por una persona en edad de jubilación que prolongó el servicio activo durante un año más y la otra, actualmente, ocupada por un facultativo sin la especialidad de pediatría.

El gerente del área sanitaria de Ourense explicó que “la atención pediátrica se está cubriendo con médicos de familia puericultor y previendo la situación se convocó por concurso de méritos y sin oposición una plaza a compartir en Carballiño y A Ponte”.

Ante la situación generada con el servicio y el “malestar” de progenitores de la comarca, padres y madres convocaron una reunión con la sociedad carballiñés para exponer la situación y declinaron ir a la reunión porque querían conocer la opinión de los demás vecinos y también porque “vemos más declaraciones, que intenciones reales”.

Son las palabras de una de las madres que empezó con esta reivindicación y a la que se le unieron un centenar de personas en una asamblea donde decidieron crear una plataforma, al estilo de Verín, para seguir reclamando un servicio de pediatría “digno y de calidad”.

Desde esta iniciativa explica que “la jubilación de la pediatría se veía venir y no hicieron nada, dejaron pasar el tiempo y ahora vienen las prisas”. Y añade que “además la plaza de puericultor tiene un horario más reducido que el que estábamos teniendo y claro, pedimos que haya un servicio de pediatría de calidad y también que tenga un horario acorde”. Concretamente, ahora atiende desde las 9.00 horas hasta las 13.00 horas, cuando antes atendía desde las 8.00 hasta las 15.00 horas.

Una de las madres el pasado domingo tuvo una urgencia por la tarde y fue al punto de Atención de Primaria de Carballiño, que a su vez la derivó a las Urgencias del CHUO de Ourense. Esta madre dice que “no hay un servicio de atención primaria bueno en primer término ni tampoco en el PAC, porque cuando son muy pequeños evitan dar diagnósticos sin estar seguros o tratamientos sin tener la certeza y nos derivan a las Urgencias del CHUO”.

Definen la situación como “una bola de nieve que se fue haciendo más y más grande y que derivamos en esta situación”. Ahora están intentando tener más apoyos y extender la reivindicación del servicio de pediatría para que “también lo haya por la tarde de alguna forma, no nos vamos a conformar con reclamar lo que teníamos antes”.

Listas de espera

Una de las madres comenta que “necesitaba renovar la receta del medicamento que estaba tomando mi hijo y la espera para una cita telefónica era de una semana y media, no puede ser posible esperar ese tiempo, por lo que baje a la farmacia y lo compré. Es una situación de vulnerabilidad, porque no te queda otra que esp erar a ver qué le pasa al niño, si se pone peor bajar a Urgencias o pasarte a la sanidad privada. Están jugando con eso”.

No descartan planificar un calendario de actuaciones si no “se soluciona con celeridad, porque llevamos así mucho tiempo”. Y añade que “no nos da la gana de aguantar esto y vivir así, después dicen que apuestan por el rural, pero no nos dan servicios, así es normal que la gente no quiera vivir en el rural y se marcha allí donde sí hay servicios”.