Seis años y medio de cárcel por agredir sexualmente a una mujer en O Barco de Valdeorras

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense condenó a seis años y medio de cárcel a un hombre por violar a una mujer en su casa de O Barco de Valdeorras. Además de la pena de prisión, la Sala le ha impuesto la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima y de aproximarse a ella durante ocho años.

El tribunal considera probado que la perjudicada, amiga de una amiga del procesado, subió durante la madrugada del 11 de septiembre de 2021 al piso del acusado para no quedarse sola y esperar a que regresase su amiga, con el objetivo de irse a dormir a su casa.

Los jueces relatan en la sentencia que, debido a que se había levantado muy temprano, había estado trabajando todo el día y había consumido gran cantidad de bebidas alcohólicas, se mostró sumamente fatigada y mareada, por lo que el procesado se ofreció a realizarle un masaje, diciéndole que era fisioterapeuta, y la llevó a su habitación.

Durante el masaje, según el fallo, la víctima se quedó dormida y en estado de seminconsciencia, lo que aprovechó el condenado para violarla. “Mientras esto ocurría, la afectada tuvo algún momento de lucidez en el que le decía al procesado que parara, que le dolía y que no quería, haciendo este caso omiso”, indican los magistrados.

Además, subrayan en la resolución, contra la que cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que como consecuencia de las lesiones que sufrió, la víctima precisó para su curación de varias asistencias facultativas.

La Audiencia explica en la resolución que la declaración de la víctima resulta “prueba de cargo suficiente para estimar acreditada la existencia del delito de abuso sexual objeto de denuncia”, al tiempo que recalca que está corroborada por las declaraciones de varios testigos y por el resultado de la pericial practicada, tanto por el médico forense como por las dos psiquiatras.

El fallo destaca la “declaración idéntica de la versión” durante el juicio de la víctima, que fue “persistente” en el tiempo y destaca el mensaje que envió la víctima a una amiga que decía que el procesado “ya la había besado”. Por todo ello la sala ve acreditado el ataque sexual que sufrió la víctima, que también deberá indemnizarla con 9.279 euros más intereses legales.

La Sala dictaminó en contra del acusado, pese a que la Fiscalía no formulaba acusación porque no apreciaba pruebas de delito. Sin embargo, la acusación particular si que pedía 6 años y 11 meses además de prohibición de acercarse a la víctima.