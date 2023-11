La oposición permite a Jácome pagar deudas, obras y renovar uniformes de la Policía Local

La oposición municipal permitió ayer, con su abstención en el pleno, que el gobierno local de Ourense aprobase tres modificaciones de crédito que le permitirán disponer de 1,7 millones de euros más con los que ganar liquidez para asumir tres paquetes de compras y obras que permitirán “bachear” calles del perímetro rural o afrontar dotaciones urgentes, como medios para proteger la seguridad de Bomberos y Policía Local.

En este caso, fue una aprobación por vía urgente, porque la falta de partida no permitía a los policías locales de Ourense renovar sus viejos uniformes y obligaba a los nuevos agentes que se incorporaron a la plantilla continuar con uniformes no reglamentarios, porque son los que se trajeron de los concellos de donde proceden. Insólito.

La abstención de los tres grupos de la oposición (PP, PSOE y BNG) permitió a Jácome sacar adelante modificaciones de crédito, que llegaban en algún caso a la sesión extraordinaria por tercera vez.

La abstención de los tres grupos de la oposición (PP, PSOE y BNG) permitió a Jácome sacar adelante modificaciones de crédito, que llegaban en algún caso a la sesión extraordinaria por tercera vez.

En total, las tres modificaciones para obtener liquidez antes del cierre del presente ejercicio contable, eran la 11 P, que incluía partida por un total de 375.000 euros destinados a una serie de obras, mayoritariamente de “bacheado” de calles del perímetro rural, obras por hacer en el mismo capítulo y pago de obras ya realizadas y sin abonar. La otra modificación, por 248.000 euros, será para la relativa a una variada lista de dotaciones y también material de apoyo y seguridad para el cuerpo de Bomberos y Policía Local.

La modificación de mayor volumen presupuestaria, un total de 1.026.000 euros, incluía en este caso distintas partidas de seguridad y señalización, y también para el capítulo “sensible” que dificultaba a la oposición decir que no. Al no haber partida consignada la Policía local así como vestuario y garantía de dotación de sistemas que protejan su integridad y la de los ciudadanos.

Bacheados en el rural

En la modificación para obras de perímetro rural, con unas partida pírricas ya de 45 y 149 euros, para lo que queda de ejercicio, el destino mayoritario serán los “bacheados”, señaló el nacionalista Xosé Manuel Puga, pero mantuvieron la “coherencia” de abstenerse de nuevo como en el anterior pleno, para facilitar que la modificación saliera adelante.

María Fernández, del PSOE, señalo que de esa partida para Perímetro Rural, un apartado de 128.000 eran para abonar facturas por obras impagadas. Mostró su seguridad de que la mayor parte del dinero que dicen que será para nuevas obras a tramitar y ejecutar este año, no se hará, pues será imposible culminar ambos procesos antes del 31 de diciembre”. El PSOE también optó por la abstención para facilitar esa dotación económica que cree que será “para pagar pufos”.

La concejala del PP Noelia Pérez “parte del dinero que hoy se modifica no es para urgencia del rural sino para urgencia del gobierno”, señaló, pues “gastaron lo que no tenían”.

La concejala del PP Noelia Pérez “parte del dinero que hoy se modifica no es para urgencia del rural sino para urgencia del gobierno”, señaló, pues “gastaron lo que no tenían”. Jácome le respondería después que, si no había dinero en cuenta corriente para infraestructuras “es porque se hicieron obras”.

Las dos modificaciones de crédito para Bomberos y Policía Local se debatieron conjuntamente. El concejal de DO, Antonio Fernández, indicó que se habían aclarado en los expedientes dudas que había planteado la oposición en el anterior pleno.

Luis Seara, del BNG, criticó que el PP aprobara, pese a informes contrarios, en un pasado pleno, la modificación de crédito para los festejos y para la iluminación navideña a tiempo, y pusieran pegas en expedientes como las partidas para Perímetro Rural. “Era la línea roja de ese pacto tácito, de PP-DO que no reconocen”, indicó.

Los grupos de PP, PSOE y BNG se abstuvieron en lo que también facilitó esta modificación de crédito para Bomberos, pese a que informes técnicos reconocen que no hacen falta suplementos de crédito para obtener esos 50.000 euros que pide el gobierno local, para poder ejecutar los 2,2 millones de euros de fondos Unexpa, los que dan las aseguradoras, pues hay partida en el Concello.

También pidió que se cumplan sentencias que exigen el pago de complementos de horas extras y nocturnidad a esos trabajadores.

El PP pide lealtad a Jácome

Ana Ménde, del PP, pidió a Jácome que, en lugar de continuas modificaciones, lleve al pleno unos presupuestos para su aprobación “y puede que tenga más lealtad de la que usted tuvo con el Partido Popular”.

La respuesta del alcalde no se dejó esperar: “¿Me dice que no tuve yo lealtad con el Partido Popular?, ¿con los que nos traicionaron en el anterior mandato e hicieron un golpe de Estado?”. Jácome aprovechó para decir que “es una acusación gratuita hacia quien sufrió la traición, que fue este grupo de gobierno. Es el colmo”. Además también se remató diciendo a las otras fuerzas políticas pues “si no queda apenas remanente como critican es que se han hecho obras”.