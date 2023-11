Jácome o la carrera por la liquidez: séptimo pleno extraordinario, ahora para conseguir 1,7 millones

Hoy se cumplen cinco meses de la investidura del segundo mandato municipal al frente del Concello de Ourense de Gonzalo Pérez Jácome. Y hoy se celebra el séptimo pleno de carácter extraordinario a partir de las 9.30 horas. La corporación suma trece sesiones desde que se constituyó el pasado 17 de junio, un auténtico maratón.

En esta ocasión, el objetivo de esta nueva cita, convocada además con carácter urgente, es conseguir liquidez al sumar ya tres años sin unos presupuestos municipales aprobados. Para ello, Jácome va a pedir el apoyo de los grupos de la oposición para poder sacar adelante tres modificaciones de crédito por un total de 1,7 millones de euros con los que destinar partidas presupuestarias para ejecutar diferentes obras.

Algunas modificaciones fueron rechazadas por la oposición en el anterior pleno extraordinario, como los 37.5000 euros para trabajos en el perímetro rural. El alcalde pide aprobarlas en un contexto agónico pues le quedan en cuenta corriente 45 euros y 149 euros, respectivamente, para obras en espacios rurales y para infraestructuras en la cuenta corriente. Recurrir a remanentes es la única salida.

Además, se vuelve a llevar a pleno una serie de dotaciones por 248.000 euros para el servicio de prevención y extinción de incendios. En este caso también había sido rechazada anteriormente porque se entendía que ya había partidas consignadas para estos apartados. La sospecha de la oposición es que el Concello trata de conseguir ese dinero para luego dedicarlo a fines distintos a la obras consignadas o vincularlo a otro pago que no fue el acordado en pleno.

En este apartado, el informe de la última liquidación aprobada por importe de 248.000 euros incumple, según el técnico de intervención, con lo con lo dispuesto en el artículo 177 del la ley reguladora de Haciendas Locales, “en el que alcanza a la previsión de 50.000,00 euros, con destino a maquinaria y aparatos del Servicio de Extinción de Incendios, por ser suficiente la consignación presupuestaria para afrontar los gastos contemplados en la memoria justificativa”.

Finalmente, la tercera modificación de crédito por un total de 1.026.000 euros va destinada a una serie de inversiones urgentes para Policía Local o Tráfico, como señalización, uniformes o medios de seguridad para el cuerpo, entre otros.

En estos expedientes se incorpora también la demora media en pago a proveedores y los nuevos desgloses de gasto y pagos pendientes, como los que aparecen en la cuenta 413 de más de 9 millones de facturas sin tramitar.

Urgen dinero para uniformes de los nuevos agentes, que visten los de otros concellos

La modificación de 1.026.000 euros destinada a gastos de Policía Local y Tráfico incluye 110.000 euros para vestuario de esos agentes locales. Aunque el expediente afirma que no se podrá ejecutar antes de fin de año, se hace constar que se considera de carácter muy urgente proceder a impulsar dicho procedimiento de licitación pues los nuevos policías que ganaron plaza no tienen uniforme propio y usan los que tenían en otros concellos. El propio jefe de la Policía Local recuerda que es obligación dotar al personal del cuerpo de seguridad de las prendas de la uniformidad por ley establecidas, así como también “prestar nuestro servicio con el uniforme reglamentario” . Pero como ha vencido el anterior contrato existente, no consiguen por falta de partida presupuestaria la renovación de las prendas esenciales del uniforme de los agentes de la Policía Local, que ya no valen por estar ya muy utilizados y deteriorados. Como anécdota el informe dice que los agentes que tomaron posesión de la plaza en los últimos meses utilizan prendas de sus anteriores concellos y no el reglamentario de Ourense porque lo que piden una solución urgente a la problemática.