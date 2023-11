La Fiscalía rebaja la petición de condena a Álvaro Ratón a un año y la acusación pasa de solicitar 4 a 2 años de prisión

El ourensano Álvaro Ratón, futbolista profesional que milita desde el verano en el conjunto polaco del Wisla de Cracovia –durante siete temporadas estuvo en el Real Zaragoza–, se sentó de nuevo en el banquillo de acusados, en el Penal 1 de Ourense, en la repetición del juicio por presunta agresión sexual a una mujer en el entorno de un pub de O Carballiño, la noche de San Juan de 2018. El joven ha vuelto a negar los hechos. Desde el inicio de la causa se declara inocente. En cambio, la perjudicada, que ejerce la acusación particular, ratifica que esa madrugada fue víctima de un delito contra su libertad sexual. En el escrito de calificación provisional, la Fiscalía de Ourense solicita una condena de 2 años de prisión, mientras que la acusación particular pide 4 años.

Tras la declaración en las jornadas pasadas de testigos del entorno de la víctima, ayer se concluyó el juicio con la exposición de las conclusiones de las partes y un hermetismo en el pleito ya que se celebró a puerta cerrada.

Según pudo saber FARO por las partes, el Ministerio Público rebajó la pena solicitada al ourensano por los hechos de la primera petición de dos años a tan solo uno y la acusacion particular hizo lo mismo pasando de 4 años a 2 años y seis meses. La acusacion particular entiende que la indemnización tiene que ser mayor de lo que solicitaba por los ingresos que tuvo y tiene el futbolista y aumenta la responsabilidad civil de 12.000 euros a 40.000 euros. Las dos acusaciones, tanto el Ministerio Fiscal y la particular, aplican en su petición la de atenuante por dilaciones indebidas.

Por su parte el abogado defensor del portero ourensano, sorprendió en el último tramo del juicio diciendo que solicitaba la libre absolusión de su cliente y también la condena en costa a la víctima por los costes judiciales, así como la iniciación de acciones legales por denuncia falsa. El juicio quedó visto para sentencia y es la tercera vez que la justicia ourensana fallará en este caso, después del recurso de la acusación particular a las dos anteriores.