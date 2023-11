La fiscal ve “pruebas indiciarias” por supuesto tráfico de drogas donde la defensa de Javillo ve “hipótesis policiales”

La operación policial ‘Reditus’, una colaboración entre tres cuerpos como son la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Vigilancia Aduanera, terminó con nueve acusaciones por un delito de tráfico de drogas, donde se vio presuntamente involucrado el narco arounsano Francisco Javier “Javillo”, así como su exmujer y su hijo. Ayer se celebró la última jornada del juicio en la Audiencia Provincial de Ourense donde las conclusiones de las partes marcaron la jornada y donde se puso de manifiesto que donde el Ministerio Público ve “pruebas indiciarias” de un organigrama “dinámico” donde hay acusados de “primera y de segunda”, las defensas, en líneas generales, ven “hipótesis policiales” o pruebas de juicio que excluyen a sus clientes, ya que “ningún policía certificó o afirmó haber visto a ninguno intercambiando o manipulando droga”.

Por partes. La operación policial se inicia el 21 de enero de 2021, pero la operación culmina el 8 de diciembre y el 13 de diciembre de ese mismo año. En la primera fecha, Javillo fue detenido en un área de servicio de Sanxenxo durante una entrega frustrada de 5,4 kilos de heroína, por aquel entonces el narco arousano ya estaba en busca y captura por una sentencia de la Audiencia Nacional. En aquella entrega el emisor era Andrés F.C.H. que llevaba la droga escondida en el airbag del vehículo. Durante aquella entrega cayeron Javillo, su ex mujer, su hijo, Andrés F.C.H., Jesús Oubiña, José Alfonso, y tres acusados más.

Las defensas de los acusados pusieron en duda el procedimiento llevado a cabo durante la investigación policial y también incidieron en las respuestas aportadas en el juicio oral por los agentes de los diferentes cuerpos en sus conclusiones, para tratar de argumentar la petición de libre absolución, en base a “ninguna” pruebas, dos incautaciones de droga, un seguimiento “no autorizado” y vulneración del artítulo 24 de la Constitución por la tutela judicial efectiva y al derecho a un proceso con todas las garantías.

La abogada de Javillo, de su ex mujer Rosa y del hijo de ambos Miguel Ángel Janeiro pidió la nulidad de las actuaciones al entender que las grabaciones mediante una cámara de vídeo que se activaba con el movimiento, que se hicieron en un callejón que da acceso a unos garajes en O Vinteún donde presuntamente se gestionaba el tráfico de drogas, fueron realizadas sin ningún tipo de autorización. También hizo referencia a la nulidad de las intervenciones telefónicas “sin autorización judicial” donde “no se aporta nada, ya que la aportación a la instrucción es mínima y los agentes no encontraron nada sospechoso” y también la impugnación de la cadena de custodia. Arguyó también que “si tan legales eran las grabaciones de la cámara de vídeo, ¿por qué no se aportan los fragmentos del vídeo? Ya que en los atestados solo vemos fotos que no sabemos quién las seleccionó, las cortó y las pegó”. Describió “no hay seguridad jurídica ninguna, no hay control judicial y nada en las intervenciones telefónicas. Solo hay hipótesis, no pruebas”.

Puso en cuestión que los agentes mantuvieran “libre” o estuvieran “tirando de la caña” a Javillo, después de que la Audiencia Nacional emitiera una orden de busca y captura y también quiso enfatizar en el principio de contradicción que “hubo cero”, ya que dos de los acusados llegaron a una conformidad para ver reducidas sus penas en relación con lo que pedía la Fiscalía. Uno de ellos, fue Andrés, el detenido con la droga en el área de Sanxenco, disfrutará de una rebaja de los 4 años y 5 meses, a solo 2 años.

Sobre estos dos acusados que aceptaron la pena rebajada, la abogada defensora de la familia dijo que “ni uno ni otro han querido responder a preguntas de esta letrada, no han querido constatar y en base a la conformidad expuesta se dice que el reconocimiento de hechos, es una mera formalidad legal para dar forma al dictamen de conformidad, por lo que los mismos hechos no se consideran probados, sino que deben quedar acreditados en el juicio”. La abogada de la familia tuvo que hacer frente a la aceptación de conformidad que daba entender los hechos enjuiciados y exponer a libre absolución para sus clientes.

Para finalizar, quiso resaltar la presunta participación “telepática” en otra incautación derivada de la investigación, por parte de las autoridades policiales donde fueron detenidos José Alfonso y Jesús Oubiña. La letrada dijo que “Francisco Javier (Javillo) estaba en prisión en esos momentos, al igual que Miguel Ángel Janeiro (su hijo), por lo que no sabemos si telepáticamente dieron instrucciones a los otros dos acusados o no, lo que sí que quedó acreditado es que, desde luego en este juicio no se probó nada”.

Al término del juicio los acusados tuvieron derecho a su última palabra y Javillo señaló que “la droga que se encontró en el techo en el chalet de Portonovo no era mío, los manuscritos encima de la mesa no eran míos y a Andrés Calvo, así como a los demás, no los conocía de nada. Pero Andrés me mandó un recado cuanto estaba en prisión de que tenía que mentir por el acuerdo al que había llegado”. La exmujer de Javillo complementó ese discurso diciendo que “a mí también me llegó eso de que había mentido y no sé de quien era la droga incautada en el techo del chalet porque esa casa se alquiló a mucha gente y no voy mirando en los techos, señoría”.

Las defensas piden la libre absolución para sus clientes, mientras que el Ministerio Fiscal solicita para Javillo y su exmujer un total de 8 años y 50.000 euros de multa; para su hijo Miguel Ángel Janeiro, un total de 6 y para José Alfonso y Jesús Oubiña otros 6 por la tendencia de 4 kilos de cocaína. Mientras que Andrés aceptó la rebaja de la pena impuesta cuando los interceptaron con 5,4 kilos de heroína y otro de los acusados, presunto proveedor de hachís de Javillo, Libaniel M.G., aceptó la reducción de la pena de 4 años a un año y 6 meses.

El Ministerio Fiscal: “Javillo era el organizador y Rosa, si era conocedora como parece, también era beneficiaria”

El Ministerio Fiscal explicó que no caben las nulidades que pedía la defensa de la familia, de forma explícita en sus conclusiones finales, y fue argumentando de forma lineal por cada acusado el “grado de implicación” en un presunto de tráfico de drogas, si bien especificó que no se podía catalogar como trama, pero sí como un “organigrama dinámico con diferentes responsabilidades”. Sobre Javillo dijo que “no está en ninguna de las actuaciones del callejón, pero sí en la incautación del área de Sanxenxo, y de las investigaciones policiales se define como el organizador”.

"Esta investigación apuntaba más alto que los acusados que hemos traído a la sala”

Dijo que “ni él ni Rosa tienen ingresos económicos fijos” y además de la ex mujer dijo que “es una persona que se relaciona con todo tipo de personas investigadas por tráfico de drogas”. Si bien quiso matizar que “esta investigación apuntaba más alto que los acusados que hemos traído a la sala”. La fiscal visibilizó la participación de la exmujer, ya que “en uno de los registros no estaba escondida la envasadora, tampoco la prensa que estaba en el garaje y la libreta de notas estaba encima la mesa. Además de un post-it en la nevera que ponía un día y una cantidad de dinero. 3.000 euros, miércoles 11, Burguer King”. Y finalizó diciendo que “si es conocedora, como parece, participará en los beneficios”.

Sobre Miguel Ángel Janeiro, el hijo, dice que “es un colaborador más”. En relación con Jesús Oubiña y José Alfonso incide en el seguimiento policial y destaca que “no tienen un hecho concreto, relacionado con el callejón de O Vinteún, sino que vemos como vienen en hasta ocho ocasiones, donde los otros acusados también tienen cierta actividad o movilidad”. A estos dos los detuvieron en una rotonda en O Carballiño, dos días después de la detención de Javillo, con 4 kilos de cocaína con una pureza entre el 70% y el 81%. La fiscal enfatizó que “hay una persona que dirige la operación José Alfonso y otro que es colaborador Jesús Oubiña”. Sobre el resto aludió a la conformidad de Andrés y Libianel y la vinculación de estos con todos los demás y el garaje del callejón de O Vinteún.