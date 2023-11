“No fui feliz del todo hasta que añadí la escena a la música y el canto”

Ourensana de A Ponte, Gloria Novoa ya cantaba de niña con las partituras del revés. Este sábado vuelve a casa para estrenar en el Teatro Principal (20.00 horas) el concierto “Je veux vivre”, acompañada por Fernando Briones al piano, con guion de Claudia Lorenzo. Una obra de nueva creación que ella define como “teatro musical”.

–¿Cómo se prepara para actuar en casa?

–Reconozco que juego con ventaja porque voy a tener mucho amor y mucho cariño en el público. Pero aun así, con responsabilidad y con el respeto de querer hacerlo mejor y de aportar algo que culturalmente interese. No voy a hacer un recital al uso de soprano y piano porque, como artista, me gusta la combinación de todo, del teatro y cantar. Y voy a cantar de todo, musical, zarzuela, ópera, canción internacional, incluso gallega, de compositores que estarán ese día en el teatro. Se trata de llevar variedad musical y dentro de una historia que ha creado para el momento Claudia Lorenzo que es guionista y amiga mía.

–¿Cuál es el hilo conductor?

–Es la historia de una chica de provincias que se va a la capital a buscarse la vida y se encuentra a sí misma. Como todos los que hemos salido de casa y nos hemos encontrado con que no es lo mismo que vivir en tu ciudad de toda la vida, las cosas cambian, la gente es distinta y tienes que arreglártelas para sobrevivir.

–Suena a su propia historia, una joven que se fue a Madrid a estudiar Arte Dramático y acabo siendo soprano y profesora de canto.

–Y al final encontré lo que quería juntando todo. Empecé con Arte Dramático por que me gustaba mucho, pero también me gustaba cantar, y no sabía que juntarlo todo era una opción. Cuando empecé las clases de canto me propusieron hacer la carrera en el Conservatorio y dije, bien, al final es formación musical, tienes un grado como cualquier otra carrera. Y lo hice, pero es verdad que no fui feliz del todo hasta que en clases de música y canto se añadió la escena. Porque me gusta mucho, me gusta salir al escenario, darle la vuelta a los personajes y que cada canción tenga su historia; porque es así, las composiciones y la música tienen su historia por dentro.

–¿Cómo cree que reaccionará el público ante un espectáculo tan diferente a los recitales clásicos?

–No lo sé, yo he intentado avisar de que no es solamente Gloria cantando, que voy a interpretar un papel. Creo que les va a gustar. Voy a intentar dar lo mejor de mí, y también ir abriendo un poco los oídos en ópera, zarzuela o canción internacional, que no son tan conocidos.

–Ha dicho que la protagonista de la obra se va a la capital buscando un sueño y se encuentra a sí misma. ¿Es necesario ese viaje para encontrarse?

–Claudia es asturiana y es lo que hemos vivido. Cada una con su aventura, pero esa es la historia. Y creo que todos, alguna vez en la vida, y no hace falta salir de tu ciudad o de provincias, tenemos algún cambio que nos permite descubrirnos un poco más. Nos hace crecer como personas, en nuestro trabajo, nuestros gustos, nuestras pasiones. Tengo alumnos con 50 años que de repente dicen que este es el momento, que quieren cantar porque les apetece y se descubren a sí mismos. Siempre es buen momento.

–Soprano y profesora de canto. ¿En qué faceta se siente mejor?

–Me gustan las dos, no podría decir. Cuando me propusieron el proyecto para el Teatro Principal lo acepté encantadísima. Han sido unos meses de mucho trabajo compaginando con la enseñanza, pero han sido los mejores meses, porque era lo completo, poder hacerlo todo, ensayar, cantar todos los días, un reto para mí. Y al mismo tiempo, cuando tienes este tipo de retos es cuando mejor puedes enseñar en las clases. La combinación de las dos cosas me gusta, y mientras pueda hacer las dos, lo seguiré haciendo.

–Cantar ya le viene de niña.

–Sí, mi madre siempre cuenta que yo cogía las partituras de mi padre, aunque estuvieran del revés y cantaba. En mi casa siempre hubo mucha música y desde que tengo uso de razón canto.

–¿Ya le gustaba el canto lírico?

–No era desconocido porque todos los veranos mi padre iba a un curso de dirección de coros en Pontevedra o en Vigo y me llevaba. Yo era parte del coro y había clases de técnica vocal. Ahí empecé a conocer la voz más lírica y a entender lo que es el trabajo de la voz. He pasado por muchos profesores de técnica vocal y de canto. Quizás por eso me gusta la enseñanza, porque he tenido muy buenos profesores. Ahí es donde descubres todo lo que se puede hacer con la voz. Pero la lírica no estuvo tan presente en mi vida hasta que llegué a Madrid y conocí a mi profesora de canto y empecé en el conservatorio. Conocía algo la ópera, los clásicos, pero no lo tenía tan dentro.