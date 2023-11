Armando Ojea liderará a DO en las elecciones autonómicas y un exafín a Jácome crea Democracia Galega

La inminente investidura de Pedro Sánchez como, de nuevo, presidente del Gobierno abocaría a un previsible adelanto electoral en Galicia (que se baraja que sea en marzo, pero podrías ser incluso antes) y es por ello que los partidos con pretensiones a tener representación en la Xunta de Galicia se mueven ya para acelerar sus procesos internos. Uno de ellos es Democracia Ourensana que ya tiene cabeza de lista para los próximos comicios gallegos y será Armando Ojea, fiel escudero de Jácome, número dos de DO y teniente alcalde del Concello de Ourense, así como diputado provincial.

Pero en Ourense, todo tiene una vuelta de tuerca más y ayer, un exafín a Jácome como era Telmo Ucha se presentó en una notaría ourensana para constituir un nuevo partido, Democracia Galega, con el que pretende presentarse a las elecciones gallegas “si da tiempo”. ¿A qué nombre se les parece?

Dos movimientos políticos en Ourense que se engloban como alternativa a los principales partidos en la comunidad y la provincia para “tener voz y que Ourense importe”. El reto es ver hasta dónde son capaces de llegar y si con la presumible entrada de Sumar en la ecuación tienen posibilidades de obtener representación.

Sin plataforma y sin Pachi

La pretensión del líder de Democracia Ourensana era aglutinar fuerzas más allá de la capital donde tiene su granero de votos y vertebrar un grupo de partidos políticos que consiguieran tener apoyos más allá de las fronteras de la ciudad donde DO logró más de 18.000 papeletas.

Las negociaciones con otras fuerzas políticas como por ejemplo Espazo Común y su líder Pachi Vázquez, para que este se adhiriera al proyecto y conformar una plataforma más fuerte, no cuajó y ahora Jácome elige a Armando Ojea como cabeza de lista para “liderar el proyecto que rescate a Ourense del secuestro presupuestario al que la Xunta de Galicia le ha sometido en las últimas décadas. Conseguirá transformar la provincia de Ourense, de cenicienta a principado de Galicia”.

Esperan conseguir un diputado, incluso "dos, tres o cuatro"

Las papeletas de DO a las autonómicas gallegas llevarán como primer nombre el de uno de los fundadores e ideólogos de Democracia Ourensana, al que Jácome define como “su alter ego” y que es “el mejor candidato para defender en Santiago los intereses de Ourense”.

Jácome no renuncia a ser alcalde, por liderar su proyecto gallego, ya que la ley prohíbe la acumulación de ambos cargos. Sin embargo, el líder de DO señala que “mi presencia será visible y será el mayor reto de Ourense en su historia política, tener voz propia en el Parlamento de Galicia”. Democracia Ourensana se pone como límite “el cielo” y ve seguro que Ojea será diputado gallego después de los comicios, si bien no descarta conseguir “dos, tres o cuatro” diputados.

DO se presenta a las elecciones gallegas después del pacto de 2019 entre Jácome y Baltar, donde desde el PP se le impuso la prohibición de presentarse tras investirlo alcalde de Ourense y formar un bipartito conjuntamente. Ahora con un pacto de investidura solamente, tras la celebración de elecciones el pasado mayo, Jácome no renuncia a intentar obtener representación y arañar algún diputado para “ser llave en el próximo gobierno de la Xunta de Galicia”.

Parecidos razonables

El exafín a Jácome, Telmo Ucha, llegó este miércoles al mediodía a una notaría de Ourense para certificar la constitución de un nuevo partido político que se llama Democracia Galega y que, además, tendrá un color similar al naranja de DO, que será el amarillo. Preguntado sobre estas cuestiones, Telmo señaló que “podría reclamar por la similitud de colores o por el nombre, pero que reclame, no pasa nada, podemos cambiarlo, aunque va a seguir siendo el mismo, no va a cambiar nada”.

Y sobre el parecido del nombre dice que “llevaba 20 años en un partido en el que lo de democracia le queda un poco regular hoy en día y sigo pensando que los postulados que teníamos hace 20 años con DO, eran ideales, porque no eran de izquierdas ni de derechas y priorizaban Ourense. Y este ideal es el que queremos llevar al resto de Galicia, que pensamos que está muy alejada del resto de España, donde el voto de una persona de Mataró vale como 10 votos de Maceda como estamos viendo, es algo surrealista. Por eso pensamos en llevar ese ideal a Galicia”.

Ucha no será el cabeza de lista a las elecciones gallegas, "si nos da tiempo"

Telmo Ucha fue el edil clave en el pasado mandato, ya que tras la marcha del PP del gobierno bipartito y la salida de los díscolos de DO, el gobierno se quedó con tres concejales y la entrada de Ucha, fue clave para convocar las juntas de gobierno y poder mantener, en cierta medida, la actividad diaria del Concello de Ourense. Lo que pasó después, ya es conocido, el PP hizo las paces con Jácome y volvieron a formar gobierno.

Ucha se rodeó de Ana Portabales y José Manuel Álvarez, dos personas que irán con él en esta nueva aventura con el objetivo de “darle a Galicia un peso que no tiene en Madrid y empezamos por aquí porque la gran mayoría de nosotros, somos de Ourense (muchos de ellos que estaban en DO), pero también tenemos a personas en A Coruña, en Pontevedra y en Lugo”.

Ucha: “Tuve ofertas de los tres principales partidos, pero no quiero maletas y por eso constituimos este partido”

Y añadió que “vamos a trabajar en este proyecto para tener más fuerza y, si podemos, presentar a alguien a las elecciones gallegas, que previsiblemente no sea yo. Aunque tampoco con la prisa imperiosa de hacerlo, preferimos hacerlo bien y no con prisas”. Y añadió que “no nos vamos a presentar con la intención de arañar votos a uno u otro partido, sino que nos vamos a presentar cuando sepamos que vamos a sacar representación o podamos ser llave, porque consideramos que eso es lo que tenemos que hacer”.

Preguntado por si el nuevo partido contactó con Pachi Vázquez o con los díscolos de Democracia Ourensana, ahora integrados en Coalición de Centro Democrático (CCD), comentó que “no, desde Democracia Galega no hablamos con nadie todavía, pero pensamos que todo aquel que piense que puede aportar está invitado a unirse".

Democracia Galega está formado por un grupo “reducido” actualmente del que la mayoría son funcionarios y empleados públicos de categorías de policía, bomberos o seguridad ciudadana. Ucha no evidenció las conversaciones con Jácome para que fuera con él a las autonómicas, pero quiso aclarar que “realmente no tuvo mi apoyo”. El exafín de Jácome terminó diciendo que “tuve ofertas de los tres principales partidos, pero no quiero maletas y por eso constituimos este partido”.