La explanada del Auditorio fue el punto de encuentro para los participantes de la concentración de este domingo en Ourense, al igual que en las otras 51 capitales de provincia españolas, para expresar el desacuerdo de una parte de la sociedad con la ley de amnistía, que saldrá adelante fruto del pacto entre el PSOE y el independentismo, a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

Los populares ourensanos cifran la asistencia en más de 4.000 personas. En el conjunto de Galicia, el partido calcula que salieron a la calle más de 30.000 manifestantes contrarios a la amnistía. Vox apoyó las movilizaciones. La Subdelegación del Gobierno calcula que en el acto de Ourense participaron unas 2.000 personas.

El propósito es defender “la igualdad de los españoles”, afirmó el PP, pero también hubo consignas de viva voz y expresadas en carteles contra el titular del Gobierno o el líder de Junts y expresident de Cataluña, Carles Puigdemont. Los asistentes portaban banderas de España, Galicia y la UE.

Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense y de la gestora que comanda de forma interina el partido después de la era de Baltar padre e hijo, fue el encargado de leer el manifiesto, en gallego. “Hoxe España é un clamor pola igualdade, a dignidade, a xustiza, a convivencia e a diversidade. En cada recuncho do noso territorio dicimos: Non ao privilexio. Non á impunidade. Non á amnistía”.

El PP, que reivindica su protesta “firme y serena” contra la amnistía y el pacto de reciprocidad entre el PSOE y los independentistas, apela a los valores de convivencia e igualdad ante la ley que consagra la Constitución de 1978. “A ameaza redóbrase porque é o presidente do Goberno o que, tras perder as eleccións, e coa única intención de perpetuarse no poder, se puxo á fronte do movemento independentista que busca derrotar o Estado, buscando romper a igualdade entre os españois, amordazando a xuíces e fiscais, e humillando o noso país”, critican los populares.

“Están a vender a liberdade e a igualdade dos españois e fano como adoitan facelo os delincuentes: ás agachadas, ocultándose, enganando. A gobernabilidade do noso país decidiuse fóra do noso país. Fóronse fóra de España no seu intento de destruír a democracia española”.

Un grupo ante la sede del PSOE

Un pequeño grupo de personas, en torno a una treintena, se concentró después ante la sede del PSOE en la ciudad, protegida por la Policía. Allí también hubo gritos contra el presidente. “Sánchez, felón, vete a prisión”.