Conducía en zigzag, casi atropella a un policía y se negó a hacer la prueba de alcoholemia: “No soplo, me voy a casa”

Un delito por conducir bajo la influencia del alcohol. Otro delito por negarse a hacer las pruebas de alcoholemia. Un tercer delito de resistencia. Hace unos días, un conductor de 44 años fue a juicio, en el Penal Número 1 de Ourense, reconoció los hechos y se conformó con una condena que incluye una pena de 6 meses de prisión –su aplicación se suspende, con la condición de que no delinca en 2 años–, dos multas por un total de 2.530 euros, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante 2 años y 2 días.

Además, el encausado, que carecía de antecedentes penales, acepta indemnizar a dos agentes con un total de 580 euros. El juzgado accede a que pague la responsabilidad civil en cuotas de 100 euros al mes.

Los hechos ocurrieron en la ciudad, la madrugada del 21 de abril de 2021. Sobre las 4.40 horas de esa noche, este conductor circulaba a la altura de la confluencia de la carretera de la Granja y la calle Serra de Queixa. El consumo previo de alcohol “le impedía la conducción en las debidas condiciones de seguridad, debido a la merma de facultades que le producía”, indica la sentencia. Iba con el vehículo en zigzag.

Agentes de la Policía Local dieron el alto al encausado accionando la señal luminosa. Pese a esa orden visible, el conductor tardó en reaccionar y un agente tuvo que apartarse de forma rápida hacia un lado, y subirse a la acera, para no ser atropellado.

“Sois unos chulos de mierda, prepotentes, dejad vivir a la gente”

Una vez que el infractor se detuvo, el policía le indicó que apagase el motor y comprobó que el conductor tenía síntomas de estar borracho: ojos vidriosos, voz pastosa y titubeante, así como un tono de voz muy elevado. El agente solicitó al acusado que se sometiera a la prueba de alcoholemia y le facilitó una boquilla. En ese momento, según recogen los hechos probados de la sentencia, el infractor comenzó a decir: “Sois unos chulos de mierda, prepotentes, dejad vivir a la gente”.

Además, intentó bajarse del coche. El policía le indicó que continuara dentro, por seguridad, pero el acusado no hizo caso, se apeó y tiró a la vía pública la boquilla necesaria para el test de alcoholemia. Siguió con los improperios, elevando la voz: “No soplo, que te den por el culo, me voy a mi casa, ¿quién eres tú? Yo no soplo, subnormal”, relata la sentencia, firme.

Al oír las voces, se aproximó al lugar otro policía e informó al conductor de las consecuencias penales de negarse a hacer la prueba. El acusado respondió con agresividad, intentando golpear al agente, sin conseguirlo, y continuando con la negativa de someterse al test. “Dada la agresividad que presentaba” –añade la sentencia–, fue preciso que otros dos policías colaborasen para detener al acusado. Un ciudadano colaboró con los agentes.

Mostró “en todo momento, un comportamiento agresivo” hacia los policías

El atestado de la Policía Local de Ourense detalla los síntomas de intoxicación etílica que presentaba el encausado aquella madrugada: aspecto dinámico; vestidos desarreglados y sucios; rostro congestionado y arrebolado; ojos velados y muy humedecidos; comportamiento agresivo, amenazador, exaltado e insultante; nada colaborador con los agentes y desinhibido; habla pastosa y titubeante; halitosis alcohólica muy fuerte de cerca y también notoria a distancia; volumen elevado de voz, gritos, así como un movimiento oscilante de la verticalidad del cuerpo.

La sentencia, que el encausado acepta al mostrar su conformidad, considera probado que los agentes tuvieron que usar “la fuerza mínima indispensable” para practicar la detención del acusado, que mostró “en todo momento, un comportamiento agresivo” hacia los policías. Dos resultaron lesionados.

Uno sufrió escoriaciones en un codo, una muñeca y los nudillos, así como una contusión en una mano. Las lesiones tardaron diez días en curar. Otro agente sufrió una contusión en el codo izquierdo, con parestesias debido a la compresión del nervio cubital. Necesitó ocho días para la cura de las lesiones. Los dos funcionarios afectados estuvieron un día impedidos para hacer sus ocupaciones habituales, y a ninguno le han quedado secuelas a consecuencia del forcejeo con el acusado.