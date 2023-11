La protesta social y laboral de Penouta llega al TSXG: “A nosa mina non contamina”

Mientras la compañía centra sus esfuerzos en buscar todas las vías legales para revertir la paralización cautelar de la sección c de la mina, 200 personas entre las que se encontraban trabajadores, alcaldes ourensanos, asociaciones sectoriales y sindicatos llevaron en la jornada de ayer sus movilizaciones ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para defender el empleo de la Mina de Penouta, en el concello ourensano de Viana do Bolo.

Bajo los lemas “Penouta Non se Pecha”, “Minería es Vida” y “A nosa mina non contamina”, los manifestantes señalaron la “importancia” que el proyecto Penouta tiene para el tejido productivo tanto autonómico como nacional al ser un motor de desarrollo del rural del que dependen directamente 129 familias y empresas auxiliares, la mayoría de la comarca de Viana do Bolo, además de los empleos indirectos que genera, “estimándose tres por cada empleo en la mina”.

Desde la compañía apuntan que “supone hipotecar el futuro de la montaña ourensana a tres décadas vista, ya que el proyecto Penouta tiene una vigencia a 30 años, ampliables a 75 años, con lo que ello implica para el desarrollo del rural y la España vaciada”. Desde Strategic Minerals se insiste en que esta paralización cautelar de la sección c “no está fundamentada, dado que la decisión ni siquiera hace referencia a la posibilidad de generar un daño y, sin embargo, por otro lado, no se ha valorado el daño que efectivamente provoca el cierre de la mina”.

La movilización de ayer se enmarca en un calendario de actividades que se fueron desarrollando desde la ejecución de la sentencia judicial de paralizar la actividad. Tanto la empresa como la sociedad civil llevaron el caso a los consistorios y hicieron una rueda de prensa conjunta para exaltar el valor laboral, social y económico que supone la mina, además de una manifestación en Viana do Bolo donde también mostraron su descontento hace semana y media contra la paralización de la actividad.

Strategic Minerals sostiene que la decisión judicial está basada en criterios de perjuicio medioambiental de un informe de otra mina, pero no de la propia que gestionan. Señalan también que cumplieron con todos los trámites preceptivos y vinculantes para la apertura de licencia de explotación. Ayer no solo se concentraron a las puertas del Alto Tribunal gallego, sino que también se dirigieron hacia la delegación del Gobierno en Galicia para “visibilizar” todavía más el descontento ante la paralización judicial de la mina.

Debido a la decisión judicial los trabajadores están sujetos a un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) y no ven una solución inmediata a la situación. Trabajadores de la empresa señalan que “la mina es muy importante para fijar población en el rural, en este caso en Viana y en los alrededores, porque aporta a la sociedad algo que es fundamental para fijar población que es el empleo. Hay muchas personas que trabajan en su casa, en el lugar donde nacieron, y eso es muy importante. Esta situación es injusta”.

Otra de las trabajadoras comenta que “nosotros, dentro de una misma familias, estamos trabajando tres personas para la mina y es nuestro sustento económico”.

La empresa y los trabajadores de la única mina de “oro negro de Europa”, llamado así al coltán, enfatizan en la importancia de este mineral y de otros para la comunidad europea y el desarrollo tecnológico ya que muchos de ellos se extraen desde la mina ourensana.