“Le supliqué que parara, muchas veces”, afirma una víctima de presunta violación

Entre la versión del acusado, que niega una agresión sexual e incluso que existiera una relación consentida, y la declaración de la víctima, que ratificó este jueves en el juicio haber sido víctima de una violación, tendrá que resolver la Audiencia Provincial de Ourense. La acusación particular solicita una condena de 6 años y 11 meses de prisión para un acusado al que una joven culpa de agresión sexual, supuestamente cometida en el piso del varón en O Barco de Valdeorras, la madrugada del 11 de septiembre de 2021. La Fiscalía no formula acusación porque no aprecia pruebas del delito. La defensa solicita la libre absolución, mientras que la acusación particular pide que el encausado no pueda aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante durante 10 años y que la indemnice con 9.200 euros.

Antes de sufrir la presunta violación, esa noche la joven tuvo relaciones consentidas con otro hombre, como ella mismo ha confirmado. “La rechacé porque sabía que antes había estado con otro y creo que eso a ella le molestó un poco”, sostiene el encausado. “Cuando me enteré de que venía de follar con otro me alejé de ella, porque sinceramente me dio asco”, dijo en otro momento de su interrogatorio.

"Mi mayor interés es que no le pueda pasar esto a nadie más", declara la víctima

Según la versión de él, no hicieron más que darse un par de besos en el salón del piso, en el que se encontraban más personas aquella noche de fiesta. El acusado afirma que la joven tenía sueño y que él la dejó dormir en una habitación de la vivienda. Afirma que no entró al cuarto. “Nunca tuve relaciones con ella y por eso estoy acá”, dijo en el juicio.

La versión de la víctima es muy distinta. “Me daba vergüenza, me sentía culpable de que me hubiese pasado esto y no quería que mis padres se enterasen. Mi mayor interés es que no le pueda pasar esto a nadie más”, empezó su declaración.

Sobre los hechos, la joven afirma que aquella noche estaba cansada por el trabajo, y además había bebido. “Me dijo que me daría un masaje y me fie”, introduce. Fue a la habitación y, después, el recuerdo está borroso. “Tengo flashes”, expresó. La joven asegura que fue víctima de un ataque sexual. En uno de sus recuerdos está boca abajo, con dificultades para respirar por la postura, tras despertarse al sentir dolor. “Le supliqué que parara, muchas veces, pero no lo hizo hasta que acabó. Solo quería salir de allí e irme. Estaba mareada, en shock, no sabía lo que me había pasado”, manifestó la denunciante en el juicio.

Una compañera de piso del acusado declaró que, cuando la chica se quedó dormida, se fue a la habitación mientras el resto se quedó en el salón. Otra mujer afirma que, cuando llegó más tarde a la vivienda, la denunciante salió del cuarto, la testigo le preguntó qué tal estaba y le respondió que “bien”. En cambio, dos conocidos de la víctima declararon ayer en el juicio que, al día siguiente, la joven les contó que había sido violada por el acusado, al que pidió que parase, y les mostró unas marcas que tenía en el cuello.

El examen forense: “Habitualmente, una relación sexual no suele causar lesiones. Cuando sí es porque hay un plus de agresividad”

La defensa sostiene que la relación consentida previa con otro varón fue intensa, y la que causó las lesiones físicas que observó el forense en el reconocimiento. La víctima y ese hombre afirmaron que no hubo violencia, sino pasión. El especialista del Imelga detectó un hematoma en el cuello, “compatible con agarrarlo”, dijo, así como una marca en una nalga, que requiere “cierta fuerza con un puño o la muñeca”, siendo más difícil que la causa fuera una palmada con la mano abierta, añadió. El varón con el que la denunciante tuvo sexo consentido afirma que le dio unos cachetes pero “no fuertes”, sino “de placer”.

Signos de violencia física

En la exploración de la zona íntima de la joven, el forense halló signos “perfectamente compatibles” con una penetración violenta. “Habitualmente, una relación sexual no suele causar lesiones. Cuando sí es porque hay un plus de agresividad”, explicó el forense. Añadió que, si la relación consentida implicó una penetración violenta, pudo dejar signos. Se analizaron varias muestras pero no se halló ADN de nadie.

El consumo de alcohol puede provocar adormecimiento. Además, la víctima, a tratamiento por déficit de atención desde la adolescencia, tomaba un medicamento. Aunque el efecto de la combinación es “imprevisible” y depende de la personalidad de cada individuo, el forense explicó que, transcurridas las horas, puede provocar somnolencia o letargo. El experto concluyó que la víctima padece estrés postraumático y trastorno ansioso depresivo.