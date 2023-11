Recargar las pilas con voluntariado

Profesora del área de Edafología y Química Agrícola e investigadora de la Facultad de Ciencias de Ourense, Esther de Blas acaba de dar el paso que había aplazado durante su dilatada trayectoria profesional. “Con la docencia nunca tienes tiempo para dedicarte en serio y a mí, desde siempre, me apetecía colaborar con entidades sociales”, señala.

La propuesta de año sabático que presentó a la UVigo fue admitida y este curso ha cambiado las aulas y la bata blanca por las sedes de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afaor) y la Asociación Daño Cerebral Adquirido (DCA), ambas de Ourense, donde ofrece apoyo y acompañamiento a los profesionales y personas usuarias en diferentes programas terapéuticos.

Este año se concedieron siete años sabáticos en la UVigo y lo novedoso de su caso, comenta De Blas, “es que normalmente se piden para cuestiones como investigar, escribir un libro...”, motivaciones que suelen estar relacionadas con la carrera profesional propia, pero no con prestar un servicio a la comunidad con carácter solidario. De hecho, De Blas apunta que no conoce un precedente como el suyo. “Es cierto que la labor en estas asociaciones no tiene nada que ver con mi trabajo y es un servicio que hago para la sociedad, pero también para mí misma, porque lo que estoy viviendo es muy gratificante, el hecho de ver una sonrisa, cada pequeño logro que se consigue me carga las pilas. Para mí todo esto es un regalo, es muy especial”, explica.

"Lo que estoy viviendo es muy gratificante, el hecho de ver una sonrisa, cada pequeño logro que se consigue me carga las pilas"

Del otro lado, en cambio, sostienen que el regalo ha sido ella. Para la trabajadora social de DCA, Noelia Luque, que Esther de Blas esté ejerciendo este voluntariado en su asociación es un “privilegio”. Y un honor, añade, “es una persona magnífica, cree mucho en la causa y su implicación es muy valiosa. Lleva dos meses con nosotros y ya se ha creado un vínculo, para los usuarios es una persona de referencia y se dirigen a ella como si fuese una más de la plantilla”.

La elección de Afaor y DCA como entidades para realizar el voluntariado no responde a ninguna motivación especial por parte de Esther de Blas. “Lo único que tenía claro era que quería trabajar de forma directa con personas y estas dos asociaciones son fundamentales. Contacté primero con ellas y su respuesta fue inmediata y muy positiva. Me recibieron con los brazos tan abiertos que ya no busqué más”, comenta. “Estoy encantada, es una decisión de la que no me he arrepentido en ningún momento. Las personas que trabajan en estos centros son admirables, un ejemplo de calidad humana. Con ellos aprendo cada día”, afirma.

"Lleva dos meses con nosotros y ya se ha creado un vínculo, para los usuarios es una persona de referencia" Noelia Luque - Trabajadora social de DCA Ourense

Su paso por el Vicerrectorado, una etapa "exigente" de la que se siente orgullosa

Su paso previo por el Vicerrectorado del Campus de Ourense aportó el empujón que le faltaba para lanzarse a vivir esta experiencia: “Fue una etapa exigente, de mucho trabajo y de la que me siento muy orgullosa. Se hicieron cosas muy importantes, como la preparación del proceso de acreditación del proyecto de especialización que está a punto de salir, y espero que el rector, el actual vicerrector y el director del Campus Agua puedan dar pronto esa buena noticia. También procuré mejorar el conocimiento y colaboración entre grupos de investigación de ámbitos diferentes, porque estando en el mismo campus, muchas veces trabajaban de forma independiente”.

“Estar ahí me permitió conocer desde dentro la sociedad ourensana y ver que había todos estos centros con los que valía la pena trabajar”

Además, añade, “estar ahí me permitió conocer desde dentro la sociedad ourensana y ver que había todos estos centros con los que valía la pena trabajar”, detalla. Esta experiencia, le ha enseñado también que cualquier apoyo que se pueda prestar es siempre es una ayuda. “La reflexión que hago es que hay cantidad de profesionales volcados en este tipo de asociaciones que están haciendo una labor fundamental con personas y muy necesaria para la sociedad, pero a veces no se ve lo suficiente. Creo que necesitarían más reconocimiento”, afirma.

En turnos de mañana y tarde, y alternando las jornadas en ambas asociaciones, Esther asegura que siempre hay mucho trabajo. “Llego a casa agotada”, apunta, pero con las “pilas cargadas”. Su labor consiste en el acompañamiento a los profesionales “en todo lo que haga falta”, del que destaca, sobre todo, el contacto humano. “Yo no puedo sustituir a un profesional en una terapia, pero sí dar apoyo, por ejemplo con conversación, o colaborando en los ejercicios que hacen a nivel cognitivo o psicomotriz”, explica.

“Nunca nos había pasado que una persona que está trabajando solicite un año sabático para dedicarse a una labor social. Es un ejemplo que hay que reconocer” Óscar Doval - Gerente de Afaor

Tanto el gerente de la asociación Afaor, Óscar Doval, como la trabajadora social de DCA, Noelia Luque, ponen en valor el aporte de la capacidad docente de Esther de Blas en las terapias en las que participa. “Esa experiencia que tiene como profesora nos encaja muy bien en las actividades del centro de día. Los talleres de estimulación exigen esa capacidad de tutorización que aporta Esther”, destaca Doval.

Desde esta asociación que trabaja con personas con Alzhéimer y familiares constatan que el caso de Esther de Blas es poco frecuente. “No es habitual, nunca nos había pasado que una persona que está trabajando solicite un año sabático para dedicarse a una labor social. En Afaor creemos que es un ejemplo que hay que reconocer”, concluye el gerente.

“Esther tiene una sensibilidad especial”

Aunque siempre trabaja acompañada de algún profesional, en la Asociación Daño Cerebral Adquirido de Ourense, Esther de Blas s es una más de la plantilla. Así la considera el equipo, explica la trabajadora social Noelia Luque, al que se ha integrado perfectamente.

“Viene cuatro horas al día, dos días a la semana, pero participa también en las actividades extraordinarias y de ocio que hacemos fuera del centro”, apunta. Además, al igual que en Afaor, en DCA han visto que la experiencia docente aporta un plus de calidad en su relación con los usuarios.

“Esa experiencia hace que tenga una sensibilidad especial para las personas con daño cerebral con las que trabaja; sabe perfectamente cómo tratarlas”, detalla. Con su dedicación, su carisma y la capacidad de transmitir calma, Esther de Blas se ha ganado, sin duda, el cariño de profesionales y usuarios ambas entidades.