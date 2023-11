Vecinos de Padrenda están preocupados después de haber encontrado bridas en algunas plantas de vid en sus viñedos, sin que hayan sido informados previamente y de forma clara sobre la causa. No tenían claro si se había tomado una muestra para analizar y saber si están afectadas por una plaga causada por una bacteria parásita vegetal que proviene de Portugal, o si se precintan para proceder a su corta y eliminación del terreno. Desde Medio Rural confirman que la toma de muestras de vides forma parte de las medidas para cumplir la resolución del 20 de enero de 2023 de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, para el control y la erradicación de la flavescencia dourada. Las cepas que presentan un precinto indican que fue tomada una muestra, de manera que si resulta estar infectada se notificará a los propietarios. También se notificará sobre aquellas que estén sanas. El mejor método para solucionar es controlar el insecto vector y eliminar las cepas infectadas.

“El mildiu avanzó mucho este año y se trató con sulfatos, pero si había otro bicho nos tenían que decir cómo combatirlo y no tener que arrancar las cepas”, apunta José Rodríguez, presidente de la asociación de vecinos de Padrenda y de la comunidad de montes. Advierte de que “aquí si hay que arrancar, la gente ya después no planta, aquí no vive nadie del vino, la producción es para consumo propio”. Apunta que “primero debieron dar una charla y, si saben de algún producto, decirlo para aplicarlo y no tener que cortar la planta”. Explica que unos técnicos pusieron bridas en algunos viñedos al azar, mientras que en otros colindantes ninguna, lo que causa incomprensión entre los vecinos de la zona. Rodríguez afirma que “anda el pueblo revolucionado por miedo a tener que cortarlas”.

Asegura que en Pontevedra “ya cortaron cepas y por aquí hay casos en que las arrancaron. Yo tengo tres bridas en una finca y no voy a arrancar. Me tendrán que avisar si está infectada, no se nota nada en la hoja”. Comenta que “yo me asesoré en Portugal y allí dicen que la plaga va de España. Están afectados Arbo, Salvaterra, Crecente y toda la zona del Miño, pero no se sabía de Padrenda”.

Ante tanta incertidumbre, José Rodríguez habló la pasada semana con personal de la delegación de Medio Rural en Ourense para manifestarle su preocupación y pedirles una charla informativa. “Quedaron de llamarme para venir a darla”, dice. Se pregunta si las cepas con brida indican que hay que arrancar, o simplemente es una señalización de toma de muestras de esos ejemplares.

En Pontedeva, añade, “los técnicos también están mirando”. Rodríguez echa en falta un bando informativo. En la delegación de Medio Rural, continúa, “me dijeron que puede tener la brida y no estar contaminada, y que me avisan con una carta, ¿pero si el Catastro no está bien cómo me avisan?” Los vecinos continúan a la espera de esa reunión aclaratoria.

En O Ribeiro, comarca próxima a Padrenda, el Consello Regulador asegura que por ahora no se ha constatado la presencia de esta enfermedad, la flavescencia dorada. No obstante, un viticultor alerta de que “oficialmente no hay casos pero sí es probable que empiece a haberlos, sobre todo en los viñedos próximos a Padrenda, porque el insecto viene de Portugal. Yo no vi ningún síntoma por zonas de Ribadavia, pero lo más probable es que llegue”, deduce.