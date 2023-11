El PP sale al rescate de Jácome y le permite liberar un millón de euros para sus festejos

El PP volvió a salir al rescate del Gobierno local de Ourense, que preside Gonzalo Pérez Jácome, en uno de los 8 puntos del pleno extraordinario de aye y, con su abstención, le permitió sacar adelante una modificación de crédito por casi 1.100.000 euros, que dedicará, mayoritariament, para festejos, entre ellas programas como el de Halloween que, como muchos otros, , contrató sin contar con crédito para ellos, magostos o Nadal y la la campaña de regalo de libros. Eso sí, el PP ya adelantó que facilitó esta modificación porque, pese a la providencia del interventor, sobre graves irregularidades, el informe era favorable, pero adelantó que “no se lo pondrá fácil” a Jácome y viene dispuesto a hacer oposición.

Era la tercera vez que este tema iba a pleno extraordinario, y era una de las 8 modificaciones de crédito que presentaba ayer el Gobierno local al pleno, en un intento por conseguir partidas para poder gestionar el Concello, ante la falta de presupuestos aprobado desde 2020.

Pero una vez más, el contenido quedó nuevamente e por el “continente”: los insultos, las palabras gruesas, la providencia del interventor que, pese a ser favorable, alertaba de posibles fraudes de ley en algunos operaciones como los bonos comercio, y de la continua búsqueda de partidas para gestionar el Concello en lugar de presentar y aprobar unos presupuestos.

La guinda fue el contra informe, elaborado este por el coordinador general, cargo de confianza de Jácome y que contradice las acusaciones del interventor. Un informe que no estaba incluido en el expediente, según tuvo que reconocer en honor a la verdad el propio secretario municipal y que llegó a manos de la oposición apenas 15 minutos de celebrar el pleno de ayer.

Un secretario municipal atribulado por cierto, ante el caótico pleno, que demostró un desconocimiento profundo del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del pleno por parte de los concejales por lo que tuvo, que corregirlos e incluso regañarlos en varias ocasiones.

“Los informes del interventor son surrealistas”, señalo Jácome sobre el interventor municipal , al que impide explicarse en los plenos. Jácome defendió el contra informe de Paco Cacharro a quien definió como “el Messi” de la administración.

Luis Seara portavoz el BNG fue el primero en intervenir para agradecer que “por suerte aunque no deje hablar al interventor este escribe”. Señaló que las providencia del interventor dejaba claras las irregularidades, que es habitual contratar obras en el Concello sin crédito, “y que habla de un plan de subvenciones que no existe”.

María Fernández, del PSOE alertó también de que se contratron programas como Halloween o agosto sin crédito consignado”· que y que “esa gente no cobrará”

Acusó también al Gobierno local “llenar de bolsas de vinculación (partidas que luego pueden cambiar el destino para el que fueron aprobadas en pleno), para hacer lo que les de la gana y pagar la campaña electoral de Democracia Orensana”.

El PP “no lo va a poner fácil”

Por su parte Noelia Pérez, del PP justificó la abstención en de esta modificación de crédito que facilitó su aprobación, en ese informe favorable, y en que era más concreto el desglose de partidas, pero no se mostró de acuerdo con la oferta cultural de a ciudad pues “fiestas populares y de barrios son solo una parte de la cultura, y apostó por una oferta más diversificada”.

De ahí que señalaran que su apoyo al Gobierno local y no a cualquier precio.

Jácome concluyó que “tenemos criterios distintos”, en cuanto a los informes de los técnicos, pero que el del Cacharro es válido; acusó al PSOE y BNG de no apoyar esta modificación para convocatorias festivas multitudinaria, y “si apoyan festivales como el Moti y otros, a los que no va nadie”. Reconoció que el informe de Cacharro era “de parte” como señalaba la oposición, porque el “excesivo celo”· de algunos f funcionarios no permitiría gestionar en España.

El alcalde consiguió sacar adelante por unanimidad una modificación de crédito de casi 400.000 euros para reforzar la partida de emergencia social y dar subvenciones a 11 asociaciones que había quedado fuera por falta de presupuesto. Se aprobó con apoyo del PSOE la partida de 663.000 euros para pagar indemnizaciones en cumplimiento de endas sentencias por responsabilidad patrimonial del Concello.

La oposición votó en contra de la modificación decrédito 14 P, por más de 4 millones, de los cuales 3,5 eran para renovar los contenedores de basura, pues consideran que esa partida para contenedores debe estar incluida en la renovación del servicio de limpieza, que está en precario.

No salió adelante la modificacon para dotación de medios y mejora en el servicio de bomberos y el PP también pidió su retirada al etnender que no hay necesidad de hacer una modificación de crédito, cuando hay partida para ello.

En la modificación 16 P para mejoras urgentes en el cementerio de San Francisco, salió adelante con el voto en contra del PSOE , por carencias como informe de Patrimonio. Jácome les afeó que siendo ellos los que pidieros obras por daños del temporal en San Francisco, votaran ahora que no.

El PSOE dice que hay 10 millones en facturas sin tramitar

Durante la sesión plenaria María Fernández Ojea incidió en que las facturas sin tramitar suponen un grave problema, más allá de los que se desprenden de la legalidad, y es que “la gente no cobra” por los servicios prestados y solo este capítulo de facturas sin tramitar supera los 10 millones de euros. Indicó que contratar sin crédito es lo habitual y de hecho “siguen sin pagar desde mayo las orquestas de O Couto por ejemplo”. La portavoz del grupo del PSdeG en el Ayuntamiento de Ourense, Natalia González Benéitez, le recordó al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que el servicio de la limpieza continúa en precario y que era él mismo que criticaba a su predecesor en el cargo del PP, Jesús Vázquez Abad, por el coste que esto suponía para la ciudadanía y que incluso lo llevó a los juzgados”. También denunció la falta de planificación del gobierno municipal, la nefasta gestión económica y lamentó que el PP “sigan blanqueando a Jácome”, aunque “ya dudo si el PP es ahora la marca blanca del alcalde” .

Luis Seara, al edil de Urbanismo: “Usted no tendría que estar aquí, sino en Pereiro”

Uno de los episodios más agrios se producía cuando el edil de Urbanismo, Francisco Lorenzo criticó que le echaran abajo la modificación 11P para “bacheos” en calles del Perímetro Rural. La oposición no vio claro que ese fuera el destino, sino “para pagar sus pufos” dijo el PP. En su intervención Fran Lorenzo criticó la ”chulería” de la oposición, los tachó de “ignorantes” , calificó de “minicaciques” al movimiento vecinal e insinuó que eran estos los que, en supuesta connivencia con la oposición repartía a su gusto las obras en el perímetro.. El portavoz del BNG, Luis Seara pidió intervenir para afear que este concejal, que aparece en los audios que están en el juzgado como “el conseguidor” de la “supuestas mordidas” del Gobierno Jácome, de clases de tic, cuando “usted no debería estar aquí, si no en Pereiro” indicó en relación a la prisión provincial. Un reparto de acusaciones en el que el alcalde defendió que Fran Lorenzo había sido elegido en urnas como el resto y se defendió echando balones fuera, y fuera desviando la atención a la operación Pokémon y los 300.000 euros que, en su día no pudo justifica el entonces alcalde Paco Rodríguez. Insistió en que los audios de las mordidas “son manipulados” y quedarán absueltos y que no tienen valor legal.