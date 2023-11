“Estaba durmiendo”. Fue lo que Joaquín P. , acusado de un presunto delito de agresión sexual, contestó a la pregunta del Ministerio Fiscal, sobre unos hechos ocurridos en enero de 2020, cuando una octogenaria le denunció por allanar su vivienda, subir a su piso, “intentar” tocarle sus partes íntimas y agredirla físicamente.

En la sesión de juicio de ayer, el acusado eludió responder sobre los actos por los que se le acusa, señalando que “el había tomado la medicación para la depresión y para dormir y que estaba dormido”, así como que “no conocía a la mujer esa para nada” y tampoco “pasé por delante de su casa”.

La acusación particular de la víctimas y el Ministerio Fiscal intentaron desarmar esa defensa preguntándole por los hechos en cuestión, pero también por una orden de alejamiento que le habían impuesto para no acercarse a la víctima y que el acusado se saltó, motivo por el cuál fue detenido portando un cuchillo y una cinta adhesiva.

La víctima fue clara cuando la jueza mandó dirigirse a la cámara a Joaquín. “Es él, es él, me dijo ‘te voy a matar”. La víctima relató que el acusado entró al portal de su vivienda metiendo la mano por una rendija de la puerta principal y abriendo la puerta con facilidad. La octogenaria narró que “oí ruidos y salí, él llevaba una linterna o un foco grande y se escondió en el segundo piso. Cuando salí, me intentó tocar, pero me empujó al suelo y ante mis gritos salió corriendo”. La defensa intento argüir que “todo estaba oscuro” para sembrar la duda de si había sido Joaquín o “otras personas que habían querido gastarle una broma, porque su casa es camino de paso hacia los pubs o discotecas”.

Un término que un Guardia Civil desmintió ya que “la principal es otra calle, no ese callejón, pero sí también van por ahí” y también señaló que “a la hora que se produjo el incidente sobre las 5 de la mañana no había nadie por la calle, de hecho, queríamos preguntar, pero no había nadie”.

El agente también identificó a Joaquín como una persona que “había tenido altercados de este tipo con otras mujeres y personas” y “ya era conocido por esto”.

La octogenaria no lo conocía y fueron varias personas cercanas que la avisaron que “te está persiguiendo” hasta que pasaron los hechos de enero de 2020. El Ministerio Fiscal elevó a definitivas sus conclusiones, las mismas que la defensa, pidiendo para el hombre un total de 3 años de cárcel, prohibición de comunicar o aproximarse cualquier medio a menos de 500 metros durante un periodo de 5 años y las costas procesales.