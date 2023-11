Un joven juzgado por lesionar a dos policías y llamarlos “torturadores” niega los hechos

Tras protagonizar varios incidentes en un pub de la zona de ocio nocturno de Ourense, la madrugada del 10 de septiembre de 2023, presuntamente se resistió y forcejeó con los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar, y que al final lo detuvieron. Un joven de 34 años fue juzgado este viernes en el Penal 1 por un presunto delito de atentado y dos delitos leves de lesiones a dos agentes municipales. La fiscal, que admite la existencia de una atenuante por el estado del acusado debido al alcohol, solicita 3 meses de prisión y 960 euros de multa.

La acusación particular no aprecia atenuante alguna y la defensa solicita la libre absolución. El acusado niega que agrediera a los policías –también se desmarca de los supuestos altercados previos en el local de ocio– y, al contrario, afirma que los agentes lo zarandearon y lo golpearon cuando lo esposaron dentro del coche oficial, incluso con una porra. La acusación particular subrayó que en el juzgado de instrucción no mencionó esa versión. “Está tergiversando la realidad”, indicó el letrado.

Dos policías sufrieron contusiones en las muñecas. “No sé cómo se ocasionaron, pero desde luego yo no fui”, declaró el sospechoso en el juicio. Las acusaciones, basándose en el atestado de la Policía Local, afirman que el joven también insultó a los agentes, con términos como “torturadores” o “hijos de puta”. Ya detenido, tras una primera asistencia en la comisaría por su estado de nerviosismo, pidió ser trasladado poco después al PAC.

El encausado defiende que sufría dolores y que la médica no examinó en detalle sus supuestas lesiones sufridas en la intervención policial, sino que le hizo únicamente un “reconocimiento superficial”. La fiscal rebatió al acusado al recordar que, en el parte, la sanitaria indicó, por ejemplo, las marcas en la piel causadas por las esposas. En el centro de salud, presuntamente volvió a lanzar improperios.

Los policías locales aseguraron en el juicio que el acusado se comportó de forma “muy agresiva y violenta”, oponiéndose “con todas sus fuerzas” durante la aproximación e introducción en el vehículo oficial. Antes de estos hechos, presuntamente ya se había excedido en el pub. El dueño manifestó que, tras agredir a un cliente y molestar a una camarera, el acusado le dio a él un cabezazo y puñetazo. Entre varios lo inmovilizaron hasta que llegaron los agentes.

La defensa argumenta que “no constan denuncias ni datos objetivos” para concluir que el sospechoso estuvo implicado en una agresión previa en el local de ocio. Sobre la acusación de atentado a los agentes de la autoridad, la letrada dice que no hay testigos que vieran la agresión, ni tampoco el acusado tenía esa intención. Las lesiones de los dos municipales, finalizó la abogada, “probablemente resulten de la situación de crispación debido a la previa ingesta de alcohol”.