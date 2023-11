El gobierno municipal defiende “la eficiencia” de área social frente a los “recortes” que denuncia la oposición

El Concello de Ourense celebró ayer un pleno extraordinario sobre los servicios sociales y cuestiones relacionadas con esa área como las ayudas a comedores escolares y libros, así como el posible cierre y “reagrupamiento” de las Unidades Interdisciplinares de Intervención Social (UNIS) en cuatro barrios, después de que en el anterior pleno ordinario el PSOE presentara una moción de urgencia que fue rechazada por el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, al entender que “ya estaba el cupo de mociones cubierto” en base a un acuerdo en la junta de portavoces.

Los cinco puntos a debatir fueron el mantenimiento de cuatro UNIS del Concello, mantener el programa integral de avance social POSCOVID, una propuesta de modificación presupuestaria para dar cobertura a 11 entidades sociales que se quedaron fuera de las ayudas al tercer sector, cubrir las necesidades de 100 familias que cumpliendo los requisitos se quedaron fueras de ayudas de comedores y libros y modificar las bases de estas últimas ayudas.

El gobierno municipal arguyó ayer que el próximo lunes se llevará una modificación de crédito para darle recursos económicos a las 11 entidades sociales, que se quedaron fuera de las ayudas para el tercer sector, por falta de presupuesto.

También enfatizó que las bases de las ayudas de comedores y libros están “en proceso de modificación” y que se realizó una transferencia de crédito para dar cobertura a 100 familias que cumplieron los requisitos para ayudas de comedores y libros, sin embargo la oposición señaló que “no hay constancia de ser efectiva, por el momento”.

En base al programa POSCOVID describió que “está obsoleto, por el escenario que tenemos ahora, gracias a Dios”, dejando entrever que no se mantendrá. El gobierno local defendió “la eficiencia” de sus medidas y señaló que “somos los que más ayudas hemos dado en comparación con otros gobiernos”.

El área social y los programas sociales fueron el epicentro de un pleno extraordinario donde el gobierno municipal se contradijo en palabras del regidor ourensano y de la edil de Asuntos Sociales, Ana Fernández. Esta última dijo que “no se van a suprimir las UNIS” y Jácome enfatizó que “da igual 8 oficinas que una sola”, ya que el gobierno municipal busca la “eficiencia” en los servicios sociales para “reducir las listas de espera”.

El debate se produjo después del anuncio del alcalde de Ourense de “reagrupar” los servicios sociales en dos sedes y ayer, durante la sesión, el gobierno municipal expuso que “lo que importa es el servicio que damos, no si hay cuatro UNIS o una, eso es irrelevante, lo importante es que no haya listas de espera. Porque estas UNIS atienden por cita previa, es decir, la gente pide cita y cuando le toca va, no es como unas urgencias sanitarias que van cada día”.

La oposición criticó “el desmantelamiento” de los servicios sociales y “pasar el rodillo a los recortes” en esta área. Los socialistas y nacionalistas enfatizaron en las 100 familias se quedaron sin ayudas de comedor por la falta de presupuesto actualizado y en la falta de ayudas a 11 entidades del tercer sector, que “ya se produjo el año pasado y que se cumple por segundo año seguido”.

La socialista Natalia Benéitez pidió “información” sobre la transferencia de crédito en relación a las ayudas de comedores y libros ya que “no tenemos constancia de que sea efectiva” y Ruth Reza (BNG) enfatizó en las modificaciones de las bases de esas ayudas diciendo que “PP y DO igualaron las ayudas a concertados y públicos y es necesario modificar esas bases de la convocatoria porque es el segundo año que hay familias que se quedan sin estas ayudas”.

Desde la bancada popular, la coordinadora del grupo municipal, Noelia Pérez, comentó que “concordamos con el espíritu de la moción y solicitamos modificar la bases de las ayudas para libros y comedores porque no solo es traer modificaciones presupuestarias cada año y ver si son efectivas o no”.

@Nopy99 sobre a moción presentada polo PSOE e BNG relativa aos servizos sociais⬇️ pic.twitter.com/fi5gIEi44Q — PP da cidade de Ourense (@PPCidadeOurense) 3 de noviembre de 2023

Y añadió que “fue el PP quien primero puso de manifiesto a las necesidades del área social y nuestra disposición es apoyar todas las iniciativas que redundasen en un mayor beneficio para los ciudadanos”.

En el pleno extraordinario, el gobierno municipal se abstuvo de los puntos anteriores, mientras que el resto de los partidos PP, PSOE y BNG votaron a favor en un pleno que no era resolutivo pero sí una declaración de intenciones.

Teletrabajo

Lo que sí que era resolutivo y por tanto tenía efectos administrativos así como jurídicos era una propuesta de modificación de la ordenanza del teletrabajo para que los puestos susceptibles de trabajo a distancia deben estar especificados en la Relación de puestos de Trabajo (RPT) y, mientras no se produce esto, el gobierno municipal entiende que debe ser la junta de gobierno local la que determine cuales son los puestos concretos o establecer los criterios que sirvan para determinados.

La aprobación de la modificación del teletrabajo se aprobó con el voto de calidad del alcalde de Ourense tras el empate entre los 10 ediles de DO y el rechazo de PSOE y BNG (10) con la abstención del PP.

El punto aprobado revoca todas las autorizaciones de teletrabajo concedidas hasta la fecha y desde la oposición enfatizan en que “Jácome quiere decidir a quien le da el teletrabajo y a quien no de forma discrecional y arbitraria como forma de persecución a los funcionarios”. El regidor señaló que “muchos funcionarios piden el teletrabajo lunes y viernes y es un abuso porque es una tomadura de pelo”.

#PlenoOrdinario3N 📄‼️ | 🗣️ 𝗟𝘂í𝘀 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗮 “O señor Alcalde pretende, discrecionalmente, dicir que si ou que non concede o teletraballo” — BNG Ourense (@BNGOUrense) 3 de noviembre de 2023

Y añadió que “todos los sindicatos, excepto uno que votó en contra y otro a favor, están de acuerdo con esta modificación”. Aludió a que “no estamos en contra del teletrabajo, pero no tenemos un sistema claro y que sea medible, por eso traemos esta modificación. Y al no tener un sistema medible que evalúe el trabajo a distancia, las personas que están autorizadas se pueden escaquear”.

La licencia de la reforma del centro de menores de Monteledo, en “la próxima semana”

Entre otros asuntos abordados en el Concello de Ourense se trató la convocatoria urgente de la junta local de Seguridad, propuesta por el PP, que el gobierno municipal rechazó. Se aprobaron las mociones de recuperar y restaurar los cementerios municipales (a favor PP, PSOE y BNG), se aprobó una enmienda de sustitución sobre disponer de recursos para las víctimas de violencia de género (a favor PP y DO, BNG y PSOE votaron en contra porque estaban a favor de la moción original y no de la enmienda) y otra relativa a la simplificación administrativa (a favor PP y PSOE).

En el turno de ruegos y preguntas, la edil nacionalista, Erea Blanco, preguntó sobre la licencia de obra para la reforma del centro de Monteledo, reclamada también por el presidente de la Xunta en la reunión con el regidor, a lo que el edil de Urbanismo, Francisco Lorenzo, respondió que “está a punto de salir, pero el técnico que lleva el informe está de puente y seguramente salga la próxima semana”.

Toda la Corporación hizo una declaración institucional a favor de la Escuela de Enfermería de Ourense, tras el proceso de integración llevado a cabo por la Xunta, la UVigo y la Diputación de Pontevedra. La declaración terminaba apoyando la labor de la Escuela, al personal y también solicitando que todo el Grado De Enfermería esté en el campus de Ourense, de forma “descentralizada y con autonomía”.