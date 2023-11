Así es la 24º Xantar: desde un túnel del vino, tapeo y gastronomía multicultural

Xantar es saborear el mundo. El salón gastronómico, que celebra su 24ª edición en Expourense, se inauguró ayer con dos novedades importantes como son la entrada totalmente gratuita y una zona de tapas para resguardarse de la lluvia y perderse por México o el pulpo de O Carballiño, entre otros platos, con el objetivo de atraer a un mayor número de personas al recinto.

La presente edición se abrió ayer con más de un centenar de expositores donde se reúnen cinco países como son la gastronomía española y gallega, la lusa, la colombiana, la costarricense y la peruana. Perderse por los diferentes pasillos de Xantar es encontrarse con un túnel del vino donde se pueden degustar un total de 104 vinos de la cinco Denominaciones de Origen gallegas. Una pareja de vigueses aprovechaba para “conocer otros vinos que no son los típicos que sueles pedir” y un grupo de estudiantes se adentraban en la cata y bromeaban con los vasos que llevaban.

Entre las más de cien opciones se encontraban vinos de bodegas como por ejemplo Ramón do Casar, Viña Costeira o Pazo Tizón, en la DO Ribeiro; Rectoral de Amandi Chao do Couso desde la DO Ribeira Sacra; Adega da Coroa o Joaquín Rebolledo de Valdeorras; o Ladario o Martín Códax de Monterrei.

Además de los cuatro restaurantes donde se puede degustar la gastronomía ourensana con productos típicos como la androlla o el botelo, también hay oportunidad de saborear un buen marisco o tapear en el “Xantar tapeando” donde hay raciones mexicanas o pulpo de O Carballiño, entre otras cosas.

Mención a parte merecen las oportunidades de descubrir la repostería lusa como por ejemplo las brisas de Guimaraes, el bolinhol de Vizela, la torta de Viana, las medias lunas, los cremosos de leche, las Santa Luzias, entre otros muchos.

Un punto a parte también merecen los productos selectos de la provincia como el pimiento de Arnoia, los membrillos de Trevinca, el pan de Cea o el marrón glacé. Xantar también permite conocer a emprendedores como las galletas Sacrapastas o los helados XeOU ambos con sus ubicaciones en la Ribeira Sacra.

Actividades

El programa de actividades depara para hoy un certamen Beer Master Galicia Sur que empezará a las 11:00 horas; una conferencia sobre la gastronomía en Costa Rica; elaboración y degustación de un chuletón de vaca galega que realizará el chef José Manuel Carreira (Asador Manduca); elaboración y degustación de bolo do pote por parte de la Asociación de Amas de casa El Hórreo de Mazaricos; a las 12.30 horas tendrá lugar una cata comentada de quesos de Galicia con Denominación de Origen Protegida. (Arzúa-Ulloa, Cebreiro, Queixo Tetilla y San Simón da Costa); a las 13.15 horas una degustación de productos ecológicos; y ya a partir de mediodía varios showcooking de “O nosso arroz-doce”, de realización de “bacalao á moda de Monçao”, y también otro a cargo de la Escola Profesional de Esposende; a las 18.00 horas habrá una cata a ciegas de cervezas 1906 y a las 19.00 un exposición sobre cervezas de temporada Hijos de Rivera.

Para el sábado el programa depara una cata comentada de licores y aguardiantes a las 12.00 horas, un taller de repostería con Mel de Galicia ICP a las 12.15 horas, la presentación de la ruta del vermú de invierno con degustaciones diferentes a las 13.00 horas y continuará por la tarde con varios showcokking arroces, productos endógenos sostenibles u otro de la Cámara Municipal de Mondin de Bastos, entre otros.

Para cerrar la presente edición tendrá lugar una masterclass IXP Ternera Gallega y EXP Vaca Galega-Boi Galego con vinos de DO Valdeorras blanco y tinto y DO Monterrei branco y tinto a cargo del chef Marco Varela (Sábrego Restaurante) a partir de las 12.30 horas.

Las setas

Entre el centenar de puestos en la feria gastronómica había uno MareMonte donde se podía consultar información de un alimento tan específico del otoño y comprar diferentes productos micológicos. El divulgador micológico, Alejandro Mínguez, presentó su libro “No país dos cogumelos”, una adaptación de su propio libro “En el país de las setas” pero ampliado y actualizado con referencias a la situación y especies micológicas en Portugal.

Alfonso Rueda destaca las “cifras de calidad” del salón y Luis Menor la “promoción de la provincia”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitó los diferentes puestos de la feria gastronómica en Expourense ayer por la tarde y agradeció a la organización de la feria así como a todos los que participan en ello por “hacer las cosas bien, por atraer esas cifras de calidad. No hay que obsesionarse con las cifras de turistas en general, pero sí con la calidad de esos turistas. Galicia tiene capacidad para atraer todavía a más gente, pero hay que cuidar mucho el origen de los turistas porque hay muchas que son rentables desde el punto de vista turístico. Eso es importante, para no cometer el riesgo que se cometieron en otras zonas y que ahora estamos aprovechando nosotros”.

En su discurso también enfatizó en las políticas de fomento del turismo y concretamente el “éxito del bono turístico para los gallegos que se terminó en diez minutos”.

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, afirmó ayer en la inauguración del salón que proyecta entre los visitantes “la imagen de Ourense como destino turístico y gastronómico de calidad”.

Luis Menor destacó el papel que ejerce el recinto “en la promoción de la provincia de Ourense” con la organización de eventos como Xantar, “la única feria con sello internacional de turismo gastronómico reconocida por el Gobierno de España”. Asegurando que esta feria, “emblema para la provincia de Ourense, va más allá de nuestras fronteras, dejando una profunda huella de Ourense y de Galicia en un montón de países”.