Senén Pousa Soto, el que fue alcalde de Beade durante casi 50 años, ha fallecido a los 84 años de edad. Pousa perdió el bastón de mando en las elecciones municipales del pasado mes de mayo, a las que concurrió bajo una candidatura independiente -Agrupación de Electores por Beade- tras darle el PP la espalda, eliminarlo de su lista y elegir como candidato al ahora regidor electo, Fernando Taboada. El veterano alcalde logró una única acta.

Beade cerró toda una era el pasado 28M, cuando Pousa dejó de ser el último alcalde heredado del franquismo. Estaba al frente del concello desde 1974 y en su casi media centuria de gobierno prácticamente absoluto (encadenando mayorías sin contestación) nunca ocultó su admiración por Francisco Franco. Un retrato del dictador presidía su despacho, la principal arteria del municipio honra al Caudillo y hasta auspició misas el 20N. "Mientras yo sea alcalde y me voy a volver a persentar y ganaré como siempre por mayoría, no le voy a retirar el nombre", aseveraba en 2019 sobre la nomenclatura de la vía sobre la que se erige la Casa Consistorial.

En 2013 desterró al retratro de Franco de su despacho, tras un atentado con un artefacto explosivo en la Casa Consistorial y que se atribuyó a Resistencia Galega. "Esas fotos xa as levei conmigo. Xa as levei para a miña casa. Non teño por qué destruilas", justificaba a FARO entonces.